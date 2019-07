Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Lars-Gunnar Wigemark izjavio je danas da ne smatra, ni najmanje, da je BiH nestabilna.

To je, kaže, njegov lični stav.



Wigemark je dodao da ne može komentarisati navode predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, zemlje članice EU, niti bilo kojeg dužnosnika iz zemalja članica.



Grabar-Kitarović je ustvrdila kako je Bosna i Hercegovina nestabilna zemlja u kojoj postoji militantni islam.



- U BiH imate značajno međunardono prisustvo, uključujući i EUFOR u okviru operacije Altea, kao i mnoge druge međunarodne organizacije, ali to ne znači da je sama zemlja neslabilna - rekao je novinarima šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovine.



Što se prije, kako dodaje, budu formirale vlasti, brže će se omogućiti da sistem profunkcionira i u potpunosti provedu izborni rezultati.



Uvjeren je da BiH može postati članica EU, ali postoji čitav niz mjera i odluka koje mora provesti kako bi se to dogodilo.



Ppozvao je da se političari usmjere na pitanja važna za građane.



- Sva priča o stabilnosti ili nestabilnosti odvlači pažnju, prije svega političkih lidera, ali i građana od toga - kazao je Wigemark.





