HDZ-ova rasistička vizija izmjena Izbornog zakona te preporuke i mjere iz Mišljenje Evropske komisije koje se tiču izbornog zakonodavstva BiH a na koje mi iz DF-a plediramo imaju veze jedna sa drugom kao što to imaju politička filozofija Adolfa Hitlera i Mahatme Gandija, poručio je zastupnik DF-a u Parlamentu FBiH Ahmed Džubur.

Ahmed Džubur / 24sata.info

Cementiranje etničke diskriminacije i jačanje nejednake vrijednosti glasa po kojoj bi oni koji glasaju za HDZ trebali imati tri do četiri puta vrijedniji glas od svih drugih ne samo da nije nikakav evropski standard nego zalaganje za najcrnje mračnjaštvo koje je u Evropi poraženo još krajem Drugog svjetskog rata.



Međutim, ono što danas nije jasno jeste to što Delegacija Evropske unije u BiH koja se navodno zalaže za implementaciju mjera i preporuka iz Mišljenja Evropske komisije, na ovakve intencije uopće ne gleda dovoljno kritički, što je može se slobodno reći sramota za Evropsku uniju, jer bi zalaganje za takve koncepcije moralo naići na najoštriju osudu, s obzirom da to predstavlja brutalan udar na temeljne vrijednosti EU.



Krajnje je vrijeme da se i međunarodni zvaničnici u Bosni i Hercegovini a naročito oni koji predstavljaju EU uozbilje, te da bez ustručavanja kažu ko to doista u ovoj državi istinski želi evropske i demokratske standarde a ko svojim postupcima i zahtjevima Bosnu i Hercegovinu udaljava od toga.





(24sata.info)