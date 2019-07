Ova inicijativa praktično znači da oni koji su pozicija žele da mijenjaju pravila onima koji su opozicija – kazao je danas predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović komentarišući inicijativu vladajućeg SNSD-a o izmjenama Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske.

„Oni koji su slabi, koji se plaše, koji imaju određenu zebnju pribjegavaju ovakvim mjerama ograničenja Poslovnika o radu“ – istakao je Šarović.

Predsjednik SDS-a je kazao da ako je cilj izgradnja demokratskog društva u Republici Srpskoj izmjena Poslovnika bi trebala ići u potpuno obrnutom procesu.

„Savremene demokratije teže da omoguće svima ali pogotovo opoziciji da u parlamentu maksimalno koriste svoje vrijeme kako bi mogli da kažu ono što žele. To i jeste svrha parlamenta. Ukoliko se to ograničava to govori o onome ko je predlagač takvog ograničenja“.

