Glavni odbor Stranke demokratske akcije (GO SDA) je na današnjoj sjednici donio više zaključaka, među kojima je i onaj kojim poziva predstavnike Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) da prestanu s opstrukcijom rada Parlamentarne skupštine BiH.

Foto: Fena

Kazao je ovo novinarima predsjednik Glavnog odbora SDA Čedomir Lukić u pauzi zasjedanja.



Po njegovim riječima, neusvajanje brojnih zakona i dokumenata koje je u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH nanosi ogromnu štetu BiH, njenim građanima, ekonomiji, integracionim procesima koji su u zastoju.



SDA očekuje od mandatara za novi saziv Vijeća ministara BiH, koji dolazi iz SNSD-a, da Predsjedništvu BiH konačno ponudi program rada za aktuelni mandat, čime bi se omogućilo imenovanje novog saziva Vijeća ministara BiH.



Glavni odbor je usvojio i zaključak kojim poziva HDZ BiH da predloži kandidata za poziciju predsjednika Federacije BiH, jer se tek nakon toga može pokrenuti procedura imenovanja novog saziva Vlade FBiH.



Lukić je kazao da je svako odlaganje nepotrebno i štetno, "a za posljedice je odgovoran HDZ".



GO SDA podržava rješenje pitanja demarkacije granice sa Srbijom i Hrvatskom na principima potpunog uzajamnog uvažavanja suvereniteta država i poštivanja međunarodnog prava u ovoj oblasti.



- Jedini ispravni put za rješavanje demarkacije granice između BiH i Srbije je potpisivanje ugovora koji bi pripremila međudržavna komisija - naveo je Lukić.



Glavni odbor SDA smatra da je neutemeljen stav Narodne skupštine RS-a da je zaključak Predsjedništva BiH vezan za gradnju Pelješkog mosta štetan po vitalni interes tog entiteta. Pristup BiH otvorenom moru, u skladu sa Konvencijom UN-a o pravu mora, je istinski vitalni interes svih građana BiH.



Glavni odbor SDA pozdravio je uspostavu nove parlamentarne većine koju sačinjavaju pobjedničke stranke, te imenovanje Denijela Tulumovića za mandatara Vlade Tuzlanskog kantona. Podržava navedeni princip poštivanja izbornih rezultata i volje građana kao temelj pregovora i u svim drugim kantonima u kojima se očekuje formiranje nove vlasti.



Glavni odbor SDA podržao je obnavljanje inicijative za donošenje zakona o zabrani negiranja genocida, nakon reakcije OHR-a i najviših zvaničnika EU na pismo 12 udruženja žrtava povodom presude Radovanu Karadžiću.



- Stalni anticivilizacijski otpori iz entiteta RS povodom najava donošenja ovog zakona potvrđuje da se OHR ne može povući prije usvajanja ili nametanja niza zakona, uključujući i ovaj zakon kojim bi se osigurao mir, stabilnost, funkcioniranje državnih institucija i civilizacijsko usmjerenje BiH - kazao je Lukić.



Dodao je kako očekuju odlučnu reakciju Vijeća za implementaciju mira povodom Dodikovih prijetnji visokom predstavniku i najave antidejtonskih postupaka u vezi sa donošenjem ovog zakona.



- Presuda Vrhovnog suda Holandije kojom se odgovornost ove države u genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici izražava u procentima je sramotna - stav je Glavnog odbora SDA.



Ističe se da su ovom presudom žrtve genocida još jednom povrijeđene, izdane od države čije su oružane snage u okviru UN- a, njihove misije bile zadužene da ih zaštite.



Glavni odbor SDA najoštrije osuđuje posjetu potpredsjednika Hrvatskog sabora Milijana Brkića osuđenom ratnom zločincu Bruni Stojiću u austrijskom zatvoru.



Glavni odbor SDA podržao je predstavnike te stranke u Vijeću ministara BiH koji su glasali protiv prijedloga nove revidirane državne strategije za procesuiranje ratnih zločina.



- Takva strategija je po svom sadržaju nedopustiv pokušaj ministra pravde BiH Josipa Grubeše da iz procesuranja ratnih zločina isključi 850 predmeta „A“ kategorije - kazao je Lukić.



Pored navedenih zaključaka, na sjednici Glavnog odbora SDA razmatran je nacrt teksta Statuta Stranke.



Lukić je kazao da će nakon pauze uslijediti njegovo donošenje, uz eventualne korekcije koje su iznesene u toku sjednice.



Odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi s prijedlogom Statuta, Lukić je kazao da se ne slaže s konstatacijama koje se posljednjih dana iznose u pogledu toga šta donosi prijedlog novog Statuta SDA, „to nije nikakva centralizacija niti povećanje moći predsjednika stranke, već je racionalnija organizacija unutar stranke, od predsjednika stranke pa do najnižih nivoa organizovanja“.



Po njegovim riječima, doneseno je niz rješenja koja će omogućiti daleko demokratičniji odnos prema funkcijama, kako unutar stranke, tako i van nje. Mandati se ograničavaju, također broj imenovanja, odnosno funkcija koje određeni članovi obavljaju u okviru stranke će biti sveden na minimum kako bi što veći broj članova stranke mogao da se uključi u različite aktivnosti.



- Želja nam je da smanjimo koncentraciju funkcija u okviru jedne osobe, već da to bude na daleko većem broju osoba koje mogu obnašati takve aktivnosti - pojasnio je Lukić.



Predsjednica Komisije za opća akta Alma Čolo je, odgovarajući na novinarsko pitanje, kazala da se na sve predsjednike na svim nivoima organiziranja - od općinskog odbora do predsjednika stranke, odnosi odredba o najviše tri uzastopna mandata, znači najviše 12 godina.



Pojasnila je da Glavni odbor danas utvrđuje prijedlog Statuta, te da on neće danas biti usvojen, nego 'ide' na Kongres i 14. septembra na Kongresu će biti usvojen.



Istaknula je da svi delegati kongresa, njih 1.324, mogu na kongresu ulagati amandmane prije nego što bude statut usvojen.



- Tad ćemo znati kakve su konačne odredbe, ali ovo je prijedlog da niko ne može biti više od tri mandata uzastopno. To se odnosi i na aktuelnog predsjednika. U sadašnjem važećem Statutu imamo da niko ne može biti duže od dva mandata uzastopno, računajući od 5. kongresa - pojasnila je Čolo.



(FENA)