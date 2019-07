U sarajevskom hotelu "Holiday" počela je sjednica Glavnog odbora (GO) Stranke demokratske akcije (SDA).

Govor predsjednika SDA Bakira Izetbegovića na sjednici Glavnog odbora SDA prenosimo u cijelosti:



Cijenjeno rukovodstvo i članovi Glavnog odbora SDA, cijenjeni članovi Predsjedništva SDA, cijenjeni gosti, dame i gospodo – esselamu alejkum i dobro jutro!



Današnja sjednica je posvećena pripremama za održavanje 7. Kongresa SDA, puno je posla pred nama, treba pomno analizirati izmjene najbitnijih stranačkih dokumenata, izglasati ih, tako da ću maksimalno sažeti svoje izlaganje po ovoj tački dnevnog reda.



Prvo, i najvažnije o čemu kanim govoriti, i o čemu Glavni odbor treba zauzeti stav, jeste kriza u koju nas postupno i uporno uvlači predsjednik SNSD. Namjerno nisam rekao SNSD, nego predsjednik SNSD, jer je upravo Milorad Dodik odgovoran za krizu u koju sada postupno tonemo, ali i za uporne opstrukcije i zastoje koji koče oporavak i napredak Bosne i Hercegovine već deceniju. Da nije bilo destruktivne politike Milorada Dodika ova zemlja bi do sada bila članicom NATO saveza i Evropske Unije, njena ekonomija i životni standard građana bi se mjerio sa ekonomijom zapadnih, a ne istočnih susjeda. Omladina bi u mnogo manjem broju napuštala BiH. Penzioner u RS ne bi bio najsiromašniji penzioner u Evropi.



Teško je pregovarati, sarađivati, praviti kompromise sa političarem koji se ponaša iracionalno, koji je spreman raditi na vlastitu štetu i štetu svog naroda i države. I koji uspjeva ubijediti taj narod da mu je sreća u nesreći, i svojoj i komšijskoj. I da mu je napredak u očiglednom nazatku.



Njegovom voljom, koju je materijalizirao kroz odluke Narodne skupštine RS, zaustavljen je napredak BiH na NATO putu. Taj postupak je protivustavan, samim tim i antidejtonski. On je i protivzakonit, jer direktno krši Član 84. Zakona o odbrani. Naše nepristajanje na ovu vrstu diktata, odnosno imenovanje kadra SNSD za mandatara Vijeća ministara pod ovakvim uslovima, je iskorišteno kako bi se kriza prenijela i na sve ostalo – zaustavljeno je formiranje strukture, i time funkcionisanje zakonodavne vlasti na državnom nivou. BiH nije poslala svoju delegaciju u Vijeće Evrope. U zastoju je evropski put BiH. Na čekanju je niz odluka bez kojih se neće moći povući sredstva stranih banaka za izgradnju infrastrukture diljem BiH.



Naravno, treba sve učiniti da se scenario krize uz koji se i mi uvlačimo ne ostvari. Da reakcijom tuk na utuk, inat na inat, i SDA naivno ne doprinese kreiranju najveće postratne krize, i dokazivanju da je dejtonska BiH neuspio i neodrživ projekat. Površnom posmatraču, ili nekome ko stvari posmatra iz daljine, se možda čini da treba odustati od upornog insistiranja na NATO-u. Pristati na integracijski zastoj od tri godine, ali osim NATO-a pokrenuti sve ostalo. Međutim, nije to tako. Bilo bi to pristajanju na diktat i supremaciju entiteta nad državom. Na kršenje Ustava, na odustajanje od principa vladavine zakona. Odustali bi od bazičnog principa na kojem je sazdana Evropska unija i stabilnost država koje je čine. Srušili bismo konstrukt pravne države, uklonili branu entitetskim i separatističkim apetitima, ušli dobrovoljno u zonu neizvjesnosti i nepredvidivosti. Jer, ako odustanemo od vladavine zakona, od poštivanja pravila koja smo ranije ispregovarali i usvojili, ako sve dovedemo u pitanje i relativiziramo, šta nam preostaje? Naravno, preostaje nam bezzakonje!



Stoga predlažem da Glavni odbor ponovi poziv SDA poslanicima u PS BiH iz redova SNSD da prestanu sa opstrukcijama rada najvišeg zakonodavnog tijela u BiH, te da SNSD pozovemo da devet mjeseci nakon izbora konačno predlože mandatara za novi saziv Vijeća ministara koji će ponuditi program i prioritete rada Vijeća ministara. U skladu sa Ustavom i važećim zakonima BiH.



Također, treba pozvati i HDZ da prestane sa opstrukcijom formiranja nove Federalne vlade i postavljanjem nemogućih uslova. Iluzorno je očekivati da će se izmjene Izbornog zakona za koje je zainteresiran HDZ ostvariti u roku od par mjeseci, jer 14 godina traju neuspješni pokušaji da se etnički princip, koji zastupa HDZ, uskladi sa građanskim principom na koji nas obavezuje presuda evropskog Suda za ljudska prava po apelaciji Sejdić/Finci. I upravo lideri HDZ i HNS su odbili kvalitetna kompromisna rješenja koje su nudili predstavnici EU. Ljubić i Čović snose direktnu krivicu za propast dogovora i sadašnje stanje. Predsjednik HDZ je u prethodnom mandatu, protivno rezoluciji PS BiH i konvenciji UN o pravu zemalja članica pristupu otvorenom moru, stao na stranu Hrvatske i omogućio početak izgradnje Pelješkog mosta koji zatvara izlaz BiH na otvoreno more. U ovom mandatu je to nastavio da čini predsjednik SNSD, pozivajući se na vitalni entitetski interes. Tako smo dobili apsurdnu odluku Narodne skupštine RS da je vitalni interes ovog entiteta odricanje od prava vlastite, u korist susjedne države! Hrvatska nije pokazala zahvalnost na ovom nevjerovatnom ustupku, već je uzvratila u svom stilu, deponovanjem nuklearnog otpada na granici sa BiH, neposredno uz teritorij RS.



I prema Srbiji i Čović i Dodik imaju sličan odnos, brane interese i stavove istočnog susjeda na štetu BiH. Najnoviji korak u tom smjeru je optužba Milorada Dodika kako su „Bošnjački predstavnici odbacili solidan prijedlog Srbije za demarkaciju granice”. Srbija nikada nije dostavila zvaničan prijedlog izmjene granice, sa čime uslovljava demarkaciju. U igri su bili usmeni prijedlozi koji su bili na štetu BiH i koji su izbjegavali angažovanje mješovitih ekspertnih komisija. Ja to naravno nisam mogao prihvatiti. Ne prebijaju se interesi zemlje teški stotine miliona Eura preko koljena na predsjedničkim večerama. Cijenim da treba pozvati Predsjedništvo BiH i PS BiH da dosljedno brane interese Bosne i Hercegovine, i da insistiraju na rješavanju otvorenih pitanja – isključivo kroz aktiviranje mješovitih komisija.



Eksperti trebaju rješavati i problem stečaja Aluminij d.d. Mostar. Vrijeme je da se politika odmakne od ovog posrnulog giganta, jer ga je pogrešna politika i dovela u sadašnje stanje duga od preko 400 miliona KM. Vlada Federacije BiH, kao jedan od dioničara treba i može pomoći striktno u zakonskim okvirima. Aluminij je do nepodnošljivog duga doveo i Elektroprivredu HZHB, nećemo dopustiti da se virus propasti prenese na bilo koji privredni subjekt u državi, naročito na Elektroprivredu BiH.



Loša politička situacija i atmosfera u zemlji nije bitnije uticala na privredu. Svi bitni parametri bilježe porast. Raste BDP, industrijska proizvodnja, izvoz, broj turističkih posjeta obara rekorde, raste i broj zaposlenih uobičajenim tempom od 1.000 do 1.500 novouposlenih u realnom sektoru mjesečno. Poseban impuls daje sve intenzivnija izgradnja cestovne infrastrukture koju više ne može da prati domaća građevinska operativa, tako da su angažovane firme iz Turske, Azerbejdžana i Kine. Probijen je tunel Žaba na cesti od Stoca ka Neumu, krenulo je probijanje tunela Hranjen prema Goraždu, Vlada Federacije BiH planira probijanje tunela od Travnika prema Jajcu, izdvojena su sredstva za gradnju brze ceste kroz Vitez, u posljednja dva mjeseca su ugovoreni i otpočeli radovi na četiri dionice autoputa na Koridoru V-c.



Na samitu lidera Zapadnog Balkana kome je prisustvovao premijer Zvizdić BiH je odobreno dodatnih 96,8 miliona Eura grant sredstava za tri dionice autoputa na potezu između Zenice i Doboja. Prioritet u ovom mandatu mora biti izgradnja autoputa od Žepča ka Tuzli, a zatim ka Brčkom. Ovaj projekat će vjerovatno biti rađen u sklopu autoputa Sarajevo – Beograd uz pomoć Turske vlade kao partnera, ali ne treba čekati na ugovor sa Turskom stranom, već krenuti odmah sa radovima na projektovanju i eksproprijaciji vlastitim sredstvima.



Optimizam budi i saradnja koju je SDA ostvarila sa DF, SBB i SDP TK, naravno uz ranije partnere S BiH i dijelom Nezavisnog bloka. Time se postepeno demontira destruktivni projekat uklanjanja SDA sa političke scene, koji se činio izglednim još početkom ove godine. SDA postupno preuzima ulogu koja joj prirodno pripada-centralne političke snage u bošnjačkom korpusu, Federaciji i državi Bosni i Hercegovini. Usvojen je Zakon o demobilisanim borcima, odgođeno pitanje imenovanja direktora Federalne uprave policije, smijenjena Vlada Tuzlanskog kantona koju je predvodila PDA i imenovana vlada koju predvodi SDA sa premijerom Tulumovićem na čelu. Ovo su tri veoma bitna iskoraka koja ne bi bila moguća bez preokreta i snažne saradnje SDA sa SBB i DF. Slijede dogovori o USK, a zatim, vjerovatno jesenas u paketu Vijeće ministara BiH, Federalna vlada i Kanton Sarajevo.



U svakom slučaju, ovaj bošnjačko-bosanski blok je jedina protuteža i jedini pravi odgovor na sve otvorenije nacionalističke i separatističke tendencije, na njihova udruživanja u proizvodnji kriza i zastoja. I treba uložiti trud da ga sačuvamo, da potraje. Udruženo, konkretno i uspješno smo djelovali i po pitanju zaštite boraca i tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata. Organizacijski i tehnički smo pomogli 12 udruženja žrtava rata koja su, povodom presude Karadžiću, poslala desetine pisama-apela na adrese parlamenata, senata, predsjednika i drugih uticajnih faktora u zemlji i inostranstvu. Rezultat su konkretni odgovori OHR, rukovodstva EU, parlamenata država članica EU. Negiranje genocida, neprihvatanje presuda Haškog tribunala, slavljenje zločinaca će diskvalifikovati one koji kane postati dijelom civilizirane asocijacije Evropske unije. Uslov za napredak Srbije na evropskom putu je prestanak negiranja srebreničkog genocida. Probudio se i OHR i zatražio usvajanje zakona o zabrani negiranja genocida. Dodik je reagovao u svom stilu – zaprijetio je referendumom ukoliko se ovakav zakon nametne. Srpski lideri će morati odlučiti šta im je prioritet, ko im je društvo i šta im je budućnost – Karadžić i zločinci. Ili civilizirana Evropska unija.



Prije par dana smo imali sjednicu Predsjedništva SDA i donijeli niz bitnih zaključaka. Predlažem da dijelu tih zaključaka date dodatnu snagu potvrdom na današnjoj sjednici Glavnog odbora.



Toliko po ovoj tački dnevnog reda. Hvala vam!





