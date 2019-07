Damir Saračević je jedan od osnivača Naroda i pravde i biće imenovan na jednu od izvršnih funkcija u VIK-u.

Foto: 24sata.info

Obnašao je funkciju člana u Nadzoronm odboru VIK-a u periodu kad smo zaustavili višegodišnje redukcije u Sarajevu. Desetine članova Naroda i pravde već obnaša odgovorne funkcije jer nam je to pravo pripalo izbornim rezultatom, poručio je danas predsjednik ove stranke Dino Konaković komentarišući optužbe koje su nešto ranije stigle iz Stranke demokratske akcije na njegov račun.



On je podsjetio da je ova stranka na izborima 30.000 glasova na izborima u Kantonu Sarajevo, samo nekoliko mjeseci nakon sto je formirana.



''Jedina smo stranka koja pored svojih članova na odgovorne funkcije postavlja i nestranačke kadrove. Predstavićemo javnosti sve one koje smo imenovali, nakon što zavrsimo kompletan proces'', i dodao:



''A saopstenje šalovite SDA? Tom njenom brojnom korumpiranom dijelu koji vodi procese, jedan je Narod i pravda nesanica, zamislite da napravimo dva?'', poručio je on naglasivši da ''SDA ovo piše dva dana nakon što smo saznali da je u ZZO premijer Zolj zaposlio suprugu uz jos neke bučne mlade članove stranke''.



Podsjećamo, iz SDA su ranije saopćili da je moguće očekivati da će nakon nekog vremena Konaković istupiti iz Naroda i pravde, te osnovati novu stranku, i tražiti ponovo povjerenje.





