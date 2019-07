Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović je danas u Sarajevu izjavio novinarima da, što se tiče te stranke, mandatar za novi saziv Vijeća ministara BiH može danas dobiti „zeleno svjetlo“, samo treba odustati od neustavnih i neizvedivih zaključaka i uslova.

Foto: FENA

- Što se tiče SNSD-a, on daje neustavne uslove, diktat entiteta državi - naveo je Izetbegović.



Upitan da komentira izjavu lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića koji je kazao da se u vezi sa uspostavom vlasti na svim razinama u BiH neće događati ništa spektakularno do 14. septembra kada je kongres SDA, Izetbegović je kazao da „ne bi trebalo takve stvari da govori na takav način, kalkulira kolega Čović, jer to znači da je SDA kriva za krizu koju imamo, za neformiranje vlasti“.



- Što se tiče Čovića i HDZ-a, oni daju neizvedive stvari, olako izgovore nešto što mi 14 godina ne uspijevamo riješiti i što je ustvari bilo riješeno pa odbio, prvo Ljubić kroz „aprilski paket“, a zatim Čović kroz Fileov model, a onda daju zadaću SDA-u - kazao je Izetbegović.



Istaknuo je da SDA nikada neće pristati da se ruši Ustav BiH, vladavina zakona, jer „ako to uradimo ono što slijedi je bezakonje“.



- Mi na bezakonje nećemo pristati - naglasio je Izetbegović.



Govoreći o sjednici Glavnog odbora SDA koja je počela u Sarajevu, Izetbegović je kazao da će SDA „danas napraviti jedan mali korak od bošnjačke ka bosanskoj stranci“.



- Neće odustati od bošnjačke agende, ali idemo jedan iskorak ka bosanskohercegovačkoj stranci. Radit ćemo na tome da mladi ljudi dobiju više prostora, da žene dobiju više prostora, da se ne kumuliraju funkcije, da se ne može beskrajno ostajati na pozicijama predsjednika ni na jednom nivou - kazao je predsjednik SDA.



Dodao je kako misli da će biti dovoljno prostora za jednu novu energiju.





(FENA)