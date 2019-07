Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović smatra da je nepotrebno i štetno odugovlačenje formiranja vlasti u BiH, te da se pod navodnom brigom za državu ne može još dugo voditi autistična politika i kupovati vrijeme da bi se izbjeglo poštivanje izborne volje građana.

Dragan Čović / 24sata.info

Čović je za "Dnevni avaz" rekao da bi BiH već imala kandidatski status i otvoreno nekoliko poglavlja u pregovorima sa EU da nije bilo nepotrebnih odgađanja, odugovlačenja, povremene proizvodnje umjetnih kriza u političkim odnosima BiH i u odnosu sa susjedima.



Komentarišući izjave u kojima se SDS sve češće pominje kao novi partner SDA i HDZ-u, Čović je naveo da je riječ i političkom amaterizmu i neozbiljnosti, jeftinim spinovima.



On je istakao da HDZ ima partnerski odnos sa SNSD-om, ali da nastoji na napravi iskorak i u dijalogu sa SDA i drugim bošnjačkim strankama.



Čović je ocijenio da je insistiranje o pitanju Godišnjeg nacionalnog plana dovelo do njegove politizacije tako što je nepotrebno stavljen u prvi plan što je isprovociralo očekivanu reakciju u političkoj areni Republike Srpske, te dodao da se priča o NATO integracijama mora vratiti na normalan kolosijek.



"Bošnjačka strana ne bi trebalo otežavati poziciji u Republici Srpskoj približavanje u takvim razmišljanjima pogotovo što uslovljavanja oko Godišnjeg nacionalnog plana nisu apsolutni prioritet toj političkoj opciji. Više je to instrument za ostvarivanje nekih drugih političkih ciljeva", pojasnio je Čović.



Prema njegovim riječima, dogovor je moguć, ali je potreban komromis, koji podrazumijeva spremnost na svim stranama.



Čović je naveo da to što Hrvatski narodni sabor, čiji je predsjednik, kao politički predstavnik najvećeg broja Hrvata ne vidi BiH isto kao političko Sarajevo ne znači da je protiv BiH, te ocijenio kako je "blago rečeno nekorektno" optuživati Hrvate za rušenje države samo zato što traže legitimno nacionalno predstavljanje.



Lider SDA Bakir Izetbegović rekao je za "Dnevni avaz" da formiranje vlasti u BiH, odnosno imenovanje kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara iz SNSD-a i predsjednika Federacije BiH iz HDZ-a može krenuti danas, a da je jedini uslov SDA da "druge dvije stranke ne postavljaju nemoguće uslove".



"Uslov koji postavlja SNSD može se riješiti kompromisom od nekoliko rečenica, ako pokažu minimalan stepen volje da ga riješe. Uslov koji postavlja HDZ u vezi sa Izbornim zakonom nismo uspjeli riješiti 14 godina, pa nećemo sigurno ni za 14 dana", rekao je Izetbegović.



On je naveo da Godišnji nacionalni plan ne mora biti ambiciozno postavljen, te da je za SDA prihvatljivo da se potvrdi da članstva u NATO neće biti dok se ne postigne potpuni konsenzus i ne donesu nove odluke u kojima će učestvovati predstavnici Republike Srpske.



"Ispod ovoga ne možemo ići", poručio je Izetbegović i dodao da BiH, ako se blokade nastave, čekaju teške posljedice koje će pogoditi sve.



Na pitanje da li je moguć ulazak SDS-a u vlast umjesto SNSD-a, Izetbegović je odgovorio da se na planiraju upuštati u takve avanture, ali ako se nastavi, kako je rekao, iracionalna politika SNSD-a, tada mogu biti prisiljeni da pokušaju spasiti ono što se može spasiti iz alternativne stranke iz Republike Srpske.



"Savjet ministara može biti imenovan od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, bez Doma naroda, kao i institcije i agencije koje imenuje Savjet ministara, poput Sipe i OBA. Ovakav scenario je posljednja solucija i traži saglasnost partnera SBB-a, DF-a, HDZ-a. Sumnjam da ćemo dotle doći, prevladaće razum", ocijenio je Izetbegović.





(24sata.info)