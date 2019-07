Na konstituirajućoj sjednici Glavnog odbora Socijaldemokratske partije (SDP) BiH, koja je počela u Sarajevu, trebao bi biti okončan izborni proces kada su u pitanju organi ove partije nakon kongresa.

Nermin Nikšić / 24sata.info

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić je prije početka sjednice kazao novinarima da bi danas trebalo da bude okončano konstituiranje Glavnog odbora izborom njegovog rukovodstva - predsjednika i potpredsjednika, te izbor potpredsjednika SDP-a, generalnog sekretara i članova predsjedništva SDP-a BiH.



- Nakon toga će biti mala pauza, a onda ćemo septembar i oktobar posvetiti uređivanju odnosa u kantonalnim, regionalnim, općinskim i gradskim organizacijama tako da, po našem planu, do kraja oktobra završimo izborni proces, izborne cikluse u SDP-u kako bi se mogli posvetiti pripremi za lokalne izbore - naveo je Nikšić.



Na novinarsko pitanje u vezi sa "raskolom“ u SDP-u u Tuzlanskom kantonu, Nikšić je kazao da raskola u SDP-u nema, te da su SDP-u ostali SDP-ovci.



- Oni koji su smatrali da ne trebaju biti dio priče SDP-a su izabrali da sarađuju sa SDA. Ne možemo govoriti o nekom raskolu ako od 10 zastupnika dva se odluče da budu dio parlamentarne većine sa SDA i SDA-ovim partnerima - naveo je Nikšić.



Dodao je da su se oni koji podržavaju vlast sa SDA "sami diskreditovali i pokazali gdje im je mjesto“.



- Pa ne možete sjediti na dvije stolice nikako. Oni koji su odabrali da budu dio priče sa SDA, bilo da je podržavaju, bilo da daju ministre, bilo da glasaju za to, ne mogu biti dio priče SDP-a. To je njihovo opredjeljenje - smatra Nikšić.



Upitan u vezi sa Enverom Bijedićem, odgovorio je da je on "već otišao praktično iz SDP-a i zvanično će se to vidjeti vrlo brzo“.





(FENA)