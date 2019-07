Formiranje vlasti na državnom nivou blokira SDA jer želi da što duže ostane na vlasti sa labilnim partnerima iz RS - SDS-om i PDP-om, da bi institucije na nivou BiH stavili u funkciju svojih politika, ističe šef Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac.

Košarac je rekao Srni da su u SDA svjesni činjenice da će struktura okupljena oko SNSD-a koju čine DNS, Socijalistička partija i Ujedinjena Srpska, braniti interese Republike Srpske i biti isključivo bazirana na Ustavu i zakonu, a ne na potrebama /lidera SDA/ Bakira Izetbegovića i SDA da afirmišu probosanske političke ciljeve, kao što je bio slučaj u prethodnih nekoliko godina.



Komentarišući današnje zaključke Predsjedništva SDA u kojima se poziva SNSD da "prestane sa opstrukcijom rada Parlamentarne skupštine BiH", Košarac je naveo da je SDA u prethodnim godinama imala podobne partnere u PDP-u i SDS-u.



On kaže da je potpuno jasno da konstituisanje državnog nivoa vlasti blokira isključivo politika vrha SDA, i to stalnim uslovljavanjem nepostojećim uslovima, poput aktivacije Akcionog plana za članstvo u NATO, pri tom lopticu krivice prebacujući na SNSD, koji je u svakom momentu spreman da se uključi u proces formiranja Savjeta ministara.



Povodom toga što SDA očekuje da kandidat za predsjedavajućeg za novi saziv Savjeta ministara iz SNSD-a "konačno Predsjedništvu BiH i klubovima poslanika u parlamentu BiH ponudi program rada za mandat 2019-2022, čime bi bilo omogućeno imenovanje novog saziva Savjeta", Košarac navodi da nikada u parlamentarnoj praksi kandidat za predsjedavajućeg Savjeta ministara nije dostavljao klubovima poslanika ekspoze na način na koji to oni sada tvrde, pa neće ni ovog puta.



"Očigledno je zastoj u Predsjedništvu BiH kod `dva bošnjačka` člana - Željka Komšića i Šefika Džaferovića", kaže Košarac.



On je pojasnio da zahtjev stoji u Predsjedništvu kod ta dva člana koji neće da daju saglasnost za imenovanje Zorana Teleltije za predsjedavajućeg Savjeta ministara.



"Republika Srpska ima potrebu za ustavnim kapacitetom na državnom nivou. Tražimo da izborni pobjednici iz Republike Srpske, a to je koalicija oko SNSD-a, koja ima politički kapacitet u Predsjedništvu BiH, Predstavničkom domu i Domu naroda, u skladu sa Ustavom obavlja svoje nadležnosti i da se takva struktura poštuje kod izbornih pobjednika Bošnjaka i Hrvata", istakao je Košarac.



On je napomenuo da nigdje u zemljama parlamentarne demokratije, izuzev u BiH, ne postoji primjer da su isti ljudi istovremeno u strukturama zakonodavnog i izvršnog organa vlasti.



"U Savjetu ministra /u tehničkom mandatu/, dakle izvršnom organu, sjede četvorica ministara koji su istovremeno poslanici u Predstavničkom domu. Ne želimo da dozvolimo razvoj takve političke i parlamentarne prakse da ministar u Savjetu ministara pušta zakon u parlamentarnu proceduru i da u Predstavničkom domu učestvuje u radu komisije i glasanju o svom zakonu", rekao je Košarac.



Prema njegovim riječima, to bi značilo praksu u kojoj bi "učenici sami sebi davali zadaću".



"Gdje postoji da predsjedavajući Savjeta ministara istovremeno, za nekoliko dana, bude i predsjedavajući Predstavničkog doma, dakle zakonodavnog organa? Gdje postoji takva praksa?", upitao je Košarac.



On je podsjetio da se slična situcija već dogodila tokom, kako je naveo, politikantski pripremljene vanredne sjednice Predstavničkog doma o migrantskoj krizi kada je poslanik Dragan Mektić kritikovao ministra bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragana Mektića.



"Pozivamo ih da definišemo ko je vlast, a ko opozicija. Onog trenutka kada to bude učinjeno i izabran predsjedavajući i novi saziv Savjeta ministara - tada će postojati elementi prohodnosti zakona koji budu upućivani u parlament", rekao je Košarac.



On je naglasio da je SNSD od prvog dana bio u funkciji sprovođenja izborne volje građana ove zemlje i u potrebi ustavnih kapaciteta Republike Srpske na državnom nivou, ali i toga da se zajednički nivo kreće u skladu sa Ustavom, a nikako kako je bilo do sada - na fonu politike SDA potpomognute dijelom međunarodne zajednice.



Predsjednik SDA Bakir Izetbegović danas je nakon sjednice Predsjedništva ove stranke rekao, između ostalog, da je SDA ponovo pozvala SNSD da "prestane sa opstrukcijom rada Parlamentarne skupštine BiH".





