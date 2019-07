Na danas održanoj konstituirajućoj sjednici Gradskog odbora HDZ BiH grad Mostar za novog predsjednika Gradskog odbora HDZ BiH Mostar jednoglasno je izabran Slaven Zeljko.

Foto: HDZ BiH

Dopredsjednici GO HDZ-a BiH Mostar u četverogodišnjem mandatu biti će: s područja jugozapada – Ivan Zelenika, zapada – Damir Šunjić, juga – Kažimir Miličević i sjever/istok Damir Knezović.



Predsjednik GO HDZ BiH Mostar Slaven Zeljko dugogodišnji je član stranke, predsjednik Mladeži HDZ-a BiH u jednom mandatu, obnašao je dužnost savjetnika predsjedateljice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.



Konstituirajućoj sjednici je nazočio i predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović, koji je čestitao novoizabranim članovima Gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar, ali i novom vodstvu, te im je poželio puno uspjeha u radu. Predsjenik Čović također je kazao kako će uvijek biti potpora Gradskom odboru HDZ-a BiH Mostar, u svim projektima i budućem zajedništvu i zajedničkom djelovanju, a predsjedniku Gradskog odbora uvijek na raspolaganju u najizravnijoj komunikaciji.



Konstituirajućoj sjednici nazočila je predsjednica GO Zajednice žena Katarina Kosača Zdenka Leženić, predsjednik Mladeži GO Marko Zovko , kao i drugi članovi koji ulaze po dužnosti u Gradski odbor.



Gradski odbor HDZ BiH Mostar će na svojoj sljedećoj sjednici izabrati izaslanike koji će sudjelovati na izbornoj skupštini Županijskog odbora HNŽ koja bi se trebala održati u idućem tjednu.





(24sata.info)