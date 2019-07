Nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da mu ostavka kosovskog premijera Ramushaa Haradinaja liči na sve dosadašnje farse koje je najčešće pravila međunarodna zajednica, a ima za cilj da vrši dodatni pritisak na Srbiju.

"Rekao sam da mi to liči na sve one dosadašnje farse koje su najčešće pravila međunarodna zajednica i pojedini u BiH iz muslimanskog i hrvatskog naroda i da ovo najviše ide ka tome da se Haradinaju još jednom opere biografija kako bi on kao nesumnjivi politički faktor mogao ponovo da se vrati u politički život Kosova", rekao je Dodik u izjavi za RTS.



Istakao je da je potpuno uvjeren da tu postoji konekcija i saradnja međunarodnog faktora ili nekoga ko vodi čitav taj projekat oko Kosova i samog Haradinaja.



"Ovo izgleda veoma farsično kada kaže da on ide tamo kao ime, a ne ide kao država. Čitava ta priča oko vlasti u Prištini nesumnjivo ima teroristički predznak", rekao je Dodik.



Kako navodi, rekao je Vučiću da je neophodno da zajedno posvete više pažnje, kao i da to čitav narod očekuje, pogotovu u Republici Srpskoj.



"Mislim da oko predsjednika Vučića i njegove pregovaračke pozicije treba da se okupe svi politički, nacionalni i državni faktori u Srbiji, jer je očigledno da će sada međunarodna zajednica po onom ustaljenom okviru reći evo imamo operaciju sa njima, oni više nisu tu, morate i vi nešto da učinite", rekao je Dodik.





