Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović danas je ponovo pozvao predstavnike Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) da prestanu sa opstrukcijama rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te istakao da neusvajanje brojnih zakona i dokumenata, koje je u proceduru poslalo Vijeće ministara BiH, nanosi ogromnu štetu BiH, građanima, ekonomiji i integracijskim procesima.

Foto: FENA

Nakon sjednice Predsjedništva SDA, Izetbegović je istakao da na usvajanje čeka više od 30 zakona i 36 međunarodnih dokumenata, među kojima su i sporazumi o finansitanju različitih projekata.



- Očekujemo da konačno, devet mjeseci nakon izbora, mandatar za novi saziv vijeća ministara BiH, koji će doći iz SNSD-a, Predsjedništvu BiH i klubovima poslanika u PSBiH ponudi program rada za naredni mandat čime bi se omogućilo imenovane novog saziva Vijeća ministara BiH - kazao je.



Također je pozvao Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) da predloži kandidata za poziciju predsjednika Federacije BiH, kako bi se i tu konačno pokrenule procedure imenovanja novog saziva Vlade FBiH.



Dodao je da Predsjedništvo SDA podržava rješavanje pitanja demarkacije granice sa Srbijom i Hrvatskom, međusobno poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemalja, pri tom ističući da je potpuno netačna i proizvoljna tvrdnja predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika da bošnjačka strana ne prihvata potpisivanje ugovora kojim bi se riješilo potanje granica BiH i Srbije.



- Srbija nikada institucijama BiH nije dostavila zvaničan prijedlog za rješavanje ovog pitanja, tako da se nema ni šta prihvatiti ili odbiti, pa je nejasno koji to prijedlog iz Srbije podržava Dodik. Pozivam ga da predoči taj dokument - poručio je Izetbegović.



Također je pozvao Dodika da istraje u prijedlogu o potrebi formiranja državnih komisija koje bi rješavale pitanje demarkacija granica, jer je to jedini ispravan put.



Dodao je da stav Narodne skupštine Republike Srpske da je Zaključak Predsjedništva BiH štetan po vitalni interes entiteta, dodatno usložnjava odnose u BiH.



- Pristup otvorenom moru nikako ne može biti protiv interesa niti jednog entiteta niti građanina i radi se o jednoj besmislici - istakao je.



Izetbegović je naglasio da je Predsjedništvo SDA BiH pozdravilo usvajanje Zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica, čime je Vlada FBiH potvrdila da vodi odgovornu i konkretnu politiku kada je u pitanju briga o pravima boračke populacije.



Također je pozdravio i imenovanje Denijala Tulumovića za mandatara Vlade Tuzlanskog kantona te uspostavu nove parlamentarne većine koju sačinjavaju pobjedničke stranke.



- Taj princip podržavamo i u ostalim kantonima da pobjedničke stranke formiraju koalicije, poštivajući izborne rezultate i volju građana - istakao je.



Izetbegović je kazao da SDA podržava i aktueliziranu inicijativu za donošenje zakona o zabrani negiranja genocida, dodajući da je prije povlačenja OHR-a nužno usvojiti niz zakona zbog osiguranja mira i stabilnosti te naglasio da očekuje odlučnu reakciju Vijeća za implementaciju mira povodom Dodikove prijetnje visokom predstavniku i antidejtonskih izjava u vezi tog zakona.



- Sramotna je odluka Vrhovnog suda Holandije koja bi u procentima izražavala odgovornost za genocid u Srebrenici i to je vrlo neukusno - poručio je.



Izetbegović je kazao da su na današnjoj sjednici usvojili Nacrt Statuta i Statutarne odluke, čim se otpočine proces kandidiranja izbora rukovodstva stranke, kao i Prijedlog odluke o broju delegata za Kongres, tako da će pravo glasa imati 1.323 delegata.



- Kada je pitanju Statut, tu je bilo bitnih izmjena, prvo će se birati centralni, pa zatim niži organi. Na kantonalnom i općinskom nivou pojednostavljen je način organiziranja stranke, jer ostaju izvršni odbor i skupština, dok se ukidaju općinski i kantonalni odbori - istakao je Izetbegović te dodao da će se Asocijacija žena SDA i Asocijacija Fatma ujediniti u jednu organizaciju.



Također je istakao da je uspostavljeno da predsjednik stranke od devet potpredsjednika izabere zamjenika, te da je propisana veća zastupljenost mladih i žena u svim organima stranke.





(FENA)