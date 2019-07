Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić sazvao je danas konferenciju za medije na kojoj je govorio o nejasnoćama u vezi sa budžetom ovog ministarstva, ali i o stanju u kulturi i sportu.

Foto: FENA

Obraćanje ministra Kurića je uslijedilo nakon što je bh. javnost "uzburkala" informacija da Vlada Kantona Sarajevo budžetom za 2019. godinu planira izdvojiti čak 200.000 KM za nevladinu organizaciju "Institut za kulturu i umjetnost" koja je formirana prije šest mjeseci.



- Prihvatamo svaku dobronamjernu kritiku. Možda smo previše uzeli sebi za pravo i nismo bili u pravu, ali dezinformacija je da je taj novac namijenjen nekome. Ja sam 3. jula uputio inicijativu o preraspodjeli budžetskih sredstava i taj novac bit će usmjeren udruženjima koja rade s djecom s poteškoćama u razvoju – kazao je Kurić, dodavši kako novac nisu planirali dodijeliti nevladinoj organizaciji "Institut za kulturu i umjetnost", već instituciji koja bi se zvala Institut za kulturu i umjetnost u BiH. Naziv je, tvrdi Kurić, čista slučajnost.



Istakao je da je Budžetom za ovu godinu, 100.000 KM planirano za Teatar Fest, dok je 80.000 KM planirano za kulturnu manifestaciju Decembar u Sarajevu.



- Najbolji način razgovora je tokom nacrta budžeta kada traje javna rasprava gdje svi imaju pravo uputiti kritiku na budžet. Čini mi se da javnost nekada nema jasnu predstavu kako budžet nastaje i na koji način se on realizuje. Zbog toga želim sve da pojasnim - rekao je.



Pojasnio je da Teatar fest nije nikakvo udruženje već programska stavka na koju ništa nije utrošeno ni ove ni 2018. godine.



- Ne znamo da li će se pojaviti organizator te manifestacije, tek smo to ubacili kao stavku jer smo uvijek spremni dati novac za takve stvari. On je u budžetu definisan kao Teatar fest, ali ako vi sad prijavite bilo gdje u KS mi u ministarstvu kažemo da sredstva dajemo sa te stavke. Isto je i sa manifestacijom Decembar u Sarajevu. Ja sam na čelu ovog ministarstva od 2016. godine i otkako sam tu ukinuo sam praksu da su svakome ko se nalazi na tom spisku zagarantovana sredstva. Uveli smo praksu da svi moraju aplicirati na javni poziv, dostaviti validnu dokumentaciju i podnijeti izvještaj o utrošenim sredstvima. Sredstva koja nisu utrošena ostala su u budžetu, nisu nikome dodijeljena. Tako smo prošle godine imali višak sredstava u programskim aktivnostima i podržali smo Jazz Fest i Balet Fest sa po 20.000 KM više nego je planirano - pojasnio je Kurić.



Naglasio je da imaju problema zbog velikog broja sportskih saveza i činjenice da nekim savezima ne mogu pomoći jer nemaju porezni broj.



- Ured za reviziju FBiH je najviše zamjerki imao na izgradnju bazena na Dobrinji. Mi smo uplatu izvršili 2019. umjesto 2018. godine, jer bez odluke Skupštine KS koja je donesena 2019. godine nismo mogli uplatiti sredstva. Nekada bismo željeli pomoći, ali to je nemoguće jer izlazimo iz okvira zakona. Također se pripremamo za naše zlatne odbojkaše, oni su zaslužili više nego što im možemo ponditi – istakao je Kurić.



Također je ukazao na mogućnost donošenja kolektivnog ugovora i povećanja plata kulturnim radnicima.

Najavio je izgradnju male scene Narodnog pozorišta Sarajevo, kao i izgradnju Muzeja savremene umjestnosti Ars Aevi.



- Uputili smo prijedlog sporazuma Vladi KS i isti prijedlog ćemo poslati i Gradu Sarajevo. U izgradnju Ars Aevija bit će uključeni i UNESCO i jedna italijanska agencija za razvoj. Mislim da ćemo u kratkom periodu početi s izgradnjom ovog muzeja - rekao je Kurić.



Kurić je obećao je da će uskoro biti potpisan kolektivni ugovor za radnike koji rade u djelatnosti kulture, što će se desiti prvi put.





(FENA)