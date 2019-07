Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da podržava akciju srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika nakon preglasavanja u Predsjedništvu BiH i da se protivi politici preglasavanja, te istakla značaj ustavnog mehanizma koji ima Narodna skupština Srpske koja može uvijek takvu odluku da poništi.

Željka Cvijanović / 24sata.info

Ona je na posebnoj sjednici Narodne skupštine naglasila da ne podržava inicijative koje bi trebalo da uguše bilo čiji važan infrasturkturni, ekonomski i privredni projekat, da je pri tome nije važno da li je to interes Hrvatske, već da je stvar principa da ne treba gušiti druge projekte.



- Narodna skupština Srpske mora biti konačna instanca koja će se odrediti i podržati srpskog člana Predsjedništva BiH svaki put o bilo kom pitanju, jer je on preglasan u Predsjedništvu BiH, s obzirom na to da smo ugroženi svaki put kada smo preglasani - poručila je Cvijanovićeva.



Prema njenim riječima, strateški je važno da srpski član Predsjedništva, kada je preglasan, za svaku odluku mora dobiti zaštitu u Narodnoj skupštini.



- Uvijek žalim kada političke partije u Republici Srpskoj ne razumiju snagu mehanizama ustavne zaštite koju Srpska ima u svojim rukama, kao što je ovaj prema kojem svako preglasavanje srpskog člana u Predsjedništvu BiH mi možemo u Narodnoj skupštini da poništimo - naglasila je Cvijanovićeva.



Ona je rekla da ne treba posmatrati da li se ovdje radi o hrvatskom interesu, već kako je BiH mnogo puta dokazala svoju nesposobnost da bude dobra prema svojim građanima i prema svojim komšijama i da gradi dobre odnose.



- BiH je još jedno razmaženo derište koja je navikla da je svi tetoše i koja ne može pokazati kapacitete normalne države i u kojoj sve može postati problem, kao što je bio je i most Bratoljub - navela je Cvijanovićeva.



Ona je dodala da je problematičan i termin kada se osporava gradnja mosta, koja je počela, obezbijeđen je investitor, a iza tog projekta stoji EU.



Cvijanovićeva je rekla da je za nju strateški interes Srpske svaka stvar koja znači napredak u Republici Srpskoj, kao što je most u Gradišci, svaki novi vrtić, put.





(SRNA)