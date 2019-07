Izvješća medija o povećanju naknada za topli obrok zaposlenih u institucijama BiH od 1. srpnja ove godine nisu točna ni utemeljena na činjenicama, niti je ijedan novinar tražio zvaničnu informaciju o tome iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Vjekoslav Bevanda / 24sata.info

Činjenica je da je Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministasrtva financija i trezora BiH u siječnju ove godine usvojilo Odluku o izmjeni odluke o visini naknade za topli obrok uposlenima u institucijama BiH kojom je predviđeno povećanje ove naknade sa šest na osam KM pod uvjetom da do tada bude usvojen Proračun institucija BiH za 2109. godinu.



S obzirom na to da Proračun za ovu godinu nije usvojen neće biti ni povećana naknada za topli obrok zaposlenima u institucijama BiH od 1. srpnja kako su to objavili pojedini mediji tvrdeći da su informacije dostavljene iz Minisarstva financija i trezora BiH.



Stav Ministarstva financija i trezora BiH je nepromijenjen da naknada za topli obrok zaposlenima u institucijama BiH treba biti veća, posebice što od 2012. godine, kada su smanjene i osnovica za plaću i sve neknade, nije bilo nikakvih povećanja za razliku od entitetskih i županijskih institucija.



Također, imenovane i izabrane osobe te rukovodeći državni službenici izuzete su iz ove odluke Vijeća ministara BiH i oni neće primati veću nakadu za topli obrok ni kada odluka stupi na snagu što je priopćeno odmah po usvajanju odluke u siječnju ove godine i objavljeno na zvaničnim web stranicama i „Službenom glasniku BiH“.





(24sata.info)