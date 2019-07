Prijedlog za dopredsjedatelja Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH iz reda srpskog naroda primila je Komisija za izbor i imenovanje tog doma, o čemu će se očitovati zastupnici na današnjoj izvanrednoj sjednici doma.

Foto: FENA - 24sata.info

Potvrdio je to jučer medijima predsjednik Komisije Mladen Bošković navodeći da ne može otkrivati ime prije današnjeg zasjedanja.

Istakao je da je najvažnije da taj izbor bude po Ustavu i Poslovniku, kao i da dobije dovoljan broj glasova da postane dopredsjedatelj Zastupničkog doma.

Bošković, koji je iz Kluba Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), predložen je za dopredsjedatelja doma iz reda hrvatskog naroda.

Za novog predsjedatelja iz Kluba Stranke demokratske akcije (SDA) predložen je Mirsad Zaimović.

- Mislim da je sazrelo vrijeme, a i takav je dopis upućen u parlamentarnu proceduru gdje su stranke SDA, HDZ BiH, HNS, DF, SBB i neovisna skupina potpisali zahtjev za razrješene dosadašnjeg predsjedatelja, a imenovanje novog predsjedatelja i dvojice dopredsjedatelja kako to propisuje i Poslovnik o radu Zatupničkog doma. Sazreli su uvjeti koje ćemo sutra u potpunosti definirati i uputiti u parlamentarnu proceduru, to jest zahtjev za razrješenje Elvira Karajbića (SDP BiH) i imenovanje predsjedatelja i dvojice dopredsjedatelja. Mislim da imamo spremne i ruke i zahtjev i sve da to sutra provedemo kako je i zapisano u dnevnom redu izvanredne sjednice Zastupničkog doma - kazao je jučer Bošković.

Na izvanrednoj sjednici Zastupničkog doma danas će biti razmatrano, osim izbora rukovodstva, i predloženi zakon o demobilisanim borcima, kao i rebalans ovogodišnjeg proračuna Federacije BiH.

( FENA)