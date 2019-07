Posebna sjednice Narodne skupštine Republike Srpske (RS), na kojoj bi trebalo da se odobri zaduženje tog bh. entiteta za izgradnju obilaznice kod Doboja, na dionici Koridora Vc, bit će održana danas u Banjoj Luci.

Foto: Arhiv - 24sata.info

Na predloženom dnevnom redu je i odluka o iznosu garancija koje može izdati RS u ovoj godini.

Zahtjev za sazivanje 4. posebne sjednice uputila je entitetska vlada.

Parlamentu je dostavila prijedlog odluke o zaduženju RS prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje Projekta Koridor Vc, obilaznica Doboj u iznosu od 150 miliona eura.

- Cilj projekta je da se obezbijede dodatna sredstva za izgradnju dionice autoputa Koridor Vc, dužine oko šest kilometara, a namijenjena su za finansiranje konsultantskih usluga i građevinskih radova na obilaznici Doboj – navodi se u odluci.

Rok otplate kredita bio bi do 15 godina, period odgode plaćanja je do tri godine, uračunat u rok otplate, a kamatna stopa je šestomjesečni EURIBOR + 1 posto.

Također, Vlada RS zatražila je od entitetskog parlamenta da na današnjoj posebnoj sjednici odobri izdavanje garancija entiteta za kreditna zaduženja u ovoj godini, do iznosa od 800 miliona KM.

Izvršavanjem svih planiranih kreditnih zaduženja, odnosno izdavanjem garancija RS za kreditna zaduženja za koja su resorna ministarstva iskazala interes dostigao bi se nivo izloženosti RS po izdatim garancijama u iznosu od milijardu i 484 miliona KM, odnosno 13,44 posto BDP-a.

Resorna ministarstva su iskazala interes za izdavanje garancija prvenstveno u oblasti energetike.

U pitanju su izgradnje objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora (u iznosu oko 300 miliona KM za izvođenje radova na izgradnji HE Bistrica, HE Janjina i HE Buk Bijela), te izgradnje objekata za proizvodnju električne energije iz neobnovljivih izvora (u iznosu oko 100 miliona KM za potrebe remonta i modernizacije termoelektrana) i finansiranje ostalih investicija u skladu sa Planom investicija Elektroprivrede RS-a za 2019. godinu (u iznosu oko 200 miliona KM za potrebe izgradnje solarnih elektrana i Vjetroparka Trusina).

Osim toga, interes za izdavanje garancija iskazan je i iz resora zdravstva, za potrebe izgradnje bolnice u Doboj u iznosu oko 104 miliona KM, kreditno zaduženje Fonda zdravstvenog osiguranja u iznosu oko 60 miliona KM, bolnica u Gradišci i Sokocu u ukupnom iznosu oko 11 miliona KM za potrebe refinansiranja duga, te finansiranja prenesenih obaveza.

Iz resora turizma stigao je zahtjev za izdavanje garancije Olimpijskom centru "Jahorina“ za izgradnju kapitalne investicije - gondole u iznosu od devet miliona KM.

( FENA)