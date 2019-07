Mandatar za sastav nove Vlade Tuzlanskog kantona najvjerovatnije će biti Denijal Tulumović, federalni zastupnik i načelnik Klinike za nefrologiju i dijalizu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Denijal Tulumović / 24sata.info

Odluku da mogući budući premijer TK bude Tulumović donijelo je danas Povjerenstvo Kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije, a treba da je potvrdi Centrala SDA u Sarajevu.



Ključne pregovore za sastav nove Vlade Tuzlanskog kantona vodio je SDA sa svojih devet zastupnika. Uz njih, skupštinsku većinu u ovom kantonu čine još DF, SBB, dva zastupnika iz SDP-a, jedan iz PDA koji se vratio u SDA, te zastupnici Stranke za BiH.



U SBB-u kažu da vjeruju da će Vlada Tuzlanskog kantona biti formirana do kraja jula. Na pitanje vjeruje li da će nova Vlada Tuzlanskog kantona doprinijeti razvoju kantona, Nedžad Hamzić iz SBB-a za Fenu kaže:



- Mislim da svaka vlada pa i ova ima istinske dobre namjere da se naš kanton razvija. Ali mnogo je faktora koji treba da se poklope, jer moram reći da je i prethodna Vlada imala dosta dobrih poteza i projekata i ostavila nam je dobar put. Nadam se da će nova vlada Tuzlanskog kantona prepoznati nedostatke prethodne vlasti i da će se izboriti da naši građani, koji su zaslužili bolji život, to i ostvare.



Naša stranka koja ima dva mandata u Tuzlanskom kantonu nije pristala na formiranje vlasti sa SDA.



- U tom smislu do današnjeg dana se ništa nije promijenilo. Konkretno, Naša stranka neće podržati procese koje provodi SDA. Vrijeme će pokazati, ali smatramo da formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu na ovakav način nije dugoročno rješenje - rekao je Feni Mirsad Čamdžić, predsjednik Naše stranke Tuzlanskog kantona.





