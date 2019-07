U narednih sedam do deset dana imaćemo prijedlog strategije djelovanja svih tijela HNS-a kako bismo osnažili okrenutost na sva hrvatska pitanja, poručio je danas u Mostaru predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

Foto: 24sata.info

''U razgovorima koje ćete pratiti ovih dana vjerujem da ćete opsjetiti kakav bi bio duh takvog strateškog dokumenta. Osnovne gabarite imamo i ne sumnjam da ćemo ga vrlo brzo usvojiti'', kazao je Čović novinarima u pauzi sjednice HNS-a.

Osvrnuo se i na činjenicu da četiri stranke napustile HNS.

''Procjena je da mi samo zajedničkim radom, vrlo jasnim iznošenjem stavova u našim tijelima, bez obzira na to koliko je mala ili velika šteta – za mene je uvijek velika šteta. HNS će nastaviti i dalje vrlo jasno iznositi svoje stavove i pozicije hrvatskog naroda, te se zauzimati za sve vrijednosti za koje se do sada zauzimao. Za to ima potpuni kapacitet, a nastojaćemo neke stvari korigirati'', naglasio je Čović.

Čović je novinarima rekao da će se o stanju u Aluminiju razgovarati u nastavku današnje sjednice, ali je odgovorio na nekoliko pitanja novinara u vezi sa tom temom.

„Oni koji prave blokadu u funkcioniranju države BiH, s naše strane neće više imati vid podrške. Morat ćemo napraviti jedan oštar zaokret i kada usvojimo dokument HNS-a iznijet ćemo tu odluku“, kazao je Čović.

On je istakao kako tu misli na one partnere koji blokiraju promjenu Izbornog zakona BiH.

„To su partneri s kojima smo se opredijelili raditi na entitetskom i državnom nivou. Oni moraju znati ako neće biti pomaka na tom planu da više neće moći računati na našu podršku“, poručio je lider HDZ-a i HNS-a.

Kada je u pitanju Aluminij Čović je kazao kako je već razgovarao s radnicima i da mu se čini da postoji nekoliko modaliteta za spas te firme.

„Ključ je zaštiti 900 radnika i na tome ćemo svi zajedno raditi“, dodao je on.

Činjenica je, nastavio je Čović, da je šteta nesaglediva još uvijek i kada provjerimo šta se u Aluminiju radilo u posljednjih 20 godina znat ćemo više, ali sada je suština da se posvetimo riješavanju pitanja Aluminija jer on ima svoju budućnost.

Čović je kazao kako je uvjeren da postoji budućnost za Aluminij ako se predano počne raditi.

Kada su u pitanju protesti građana pred HDZ-om kada je odbio obratiti im se, Čović je istakao da nije bilo lako doći među ljude, jer to nisu bili samo radnici Aluminija.

„Ne postoji moja nikakva moralna ili lična odgovornost, jer da nije bilo mene to bi se desilo prije pet godina. Nikad ali baš nikakv Dragan nije nazvao nikog u Aluminiju da radi po njegovom, uglavnom su drugi zvali Dragana. Neko će apsolutno morati odgovarati za ovo što je radio. Ova kuća na zdravim osnovama ima budućnost“, istakao je Čović.

On je dodao kako će oni koji su godinama isisavali milione iz Aluminija morati odgovarati, ma o kome da se radi, pa čak da se radi i o njegovom bratu.

„Ne treba sumnjati da će se svaka nijansa istražiti, i siguran sam da mnogima neće biti ugodno, jer nijedna jedina marka neće ostati neistražena“, istakao je Čović.

(24sata.info)