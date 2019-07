Tvrdnja Milorada Dodika kako „bošnjačka strana“ ne prihvata prijedlog kojim bi se potpisivanjem ugovora riješilo pitanje demarkacije postojeće međudržavne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, proizvoljna je i potpuno neutemeljena, navode iz SDA.

Foto: 24sata.info

Dodaju da Srbija nikada institucijama Bosne i Hercegovine nije dostavila konkretan i zvaničan prijedlog za rješavanje ovog pitanja, tako da se nema šta niti prihvatiti, niti odbiti.



Zato je nejasno koji to prijedlog iz Srbije podržava Dodik. Pozivamo ga da javnosti Bosne i Hercegovine predoči dokument kojeg on podržava, a „bošnjačka strana“ navodno odbacuje, i neka kaže kada je on službeno dostavljen institucijama BiH, kažu u SDA i dodaju:



Ujedno ga pozivamo da istraje u prijedlogu kojeg je iznio na Samitu SEECP-a na Jahorini o potrebi formiranja međudržavnih komisija koje bi rješavale ova pitanja, jer je to jedini ispravan put.



Nažalost, s velikom sigurnošću možemo tvrditi da se ništa od ovoga neće desiti, jer Srbija neće dostaviti službeni prijedlog, niti će prihvatiti da ovo pitanje rješavaju državne komisije za granicu BiH i Srbije u bilo kom formatu. Srbiji očigledno ne odgovara da se granicom transparentno bave stručnjaci i nadležne državne komisije, pa se stoga ovo pitanje s vremena na vrijeme bombastičnim izjavama nastoji politizirati.





(24sata.info)