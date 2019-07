Povodom gašenja Aluminija, oglasili su se iz BH bloka.

"Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH, jučerašnjom posjetom Bihaću, dok su radnici Aluminija držali blokiranim magistralni put M-17, jasno je pokazao koliko je njemu zapravo stalo i do radnika i do Hercegovine. Gašenjem struje Aluminiju, ugašeno je i svjetlo za još 900 domaćinstava u ionako polupraznoj Hercegovini. Postupci utvrđivanja odgovornosti za krah Aluminija moraju biti pokrenuti. Istraga mora pokazati zbog čega je Vlada FBiH dozvoljavala da HDZ BiH, na čelu sa Draganom Čovićem, brutalno izvlači novac iz ovog preduzeća, praveći pri tome milionska dugovanja i štetu po sve nas“, rekla je Irma Baralija, potpredsjednica Naše stranke.



Ivan Boban, zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, skrenuo je pažnju na nemar prema Aluminiju i na posljednjoj sjednici tog tijela:



“Svi smo bili upoznati da je Aluminij d.d. Mostar pred gašenjem, ali nitko nije vjerovao da će se to zbilja i dogoditi. U nekoliko navrata je SDP tražio da se u Parlamentu FBiH razgovara o rješenjima za Aluminij, ali nažalost nije bilo sluha. Posljednji put je sjednica Parlamenta prekinuta i prijedlog o stavljanju ove točke na dnevni red nije ni razmatran. Potpuno je neshvatljiv odnos svih onih koji su mogli i trebali ranije reagirati.”



Zbog svega navedenog, zastupnici iz BH bloka će na sjednici Parlamenta FBiH koja će se održati u utorak 16. jula tražiti da se na dnevni red uvrsti razmatranje situacije u Aluminiju. Ukoliko se to odbije, insistirat će, s kvalifikovanim brojem potpisa, na održavanju hitne tematske sjednice.





