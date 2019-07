Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas ljudima u RS i predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku što su omogućili srpskoj djeci sa Kosova da posjete RS.

Vučić je zahvalio i predsjedniku organizacije Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Republike Srpske Miloradu Arlovu, ističući da je on pokazao izvanredne rezultate u dovođenju srpske djece sa Kosova po brojnim gradovima Republike Srpske.



On je novinarima u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike rekao da je ove godine Arlov doveo čak 1.200 srpske djece sa Kosova u 19 gradova širom Republike Srpske.



"To pokazuje da, osim zajedničkog obilježavanja, čuvanja naše srpske tradicije i u Srpskoj i u Srbiji i svim našim delovima, možemo da učimo decu i gradimo i tu vrstu jedinstvene kulturne, duhovne i svake druge budućnosti, ne dirajući u suverenitet i integritet drugih država. Niko ne može da zabrani da ostvarujemo pravo na bliskost našeg naroda, na isti jezik i isto pismo", rekao je Vučić.



Predsjednik Srbije danas je organizovao prijem za djecu iz osnovnih škola sa sjevera Kosova i istakao da je prije nekoliko nedjelja primio djecu iz Kosovskog pomoravlja, a prije toga iz centralnog Kosova.



Vučić će u narednom periodu primiti i djecu iz Sijeričke Župe, Štrpca, te preostalog dijela Kosova.





(24sata.info)