Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Kosovo pozvano u formatu koji je predviđen za takve sastanke, te da ga ne zanimaju "osjećaji" Hašima Tačija.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Njegova uvrijeđenost i njegov osjećaj o tome mene uopšte ne zanima. U formatu kako je to predviđeno za prethodne sastanke tog tipa Kosovo je bilo predviđeno sa nekom vrstom fusnote. To što se njemu ne sviđa, niko neće zaplakati, a nećemo osjećati neki gubitak što se on neće pojaviti. Bio je pozvan u formatu kakav je predviđen za te skupove, ja se slažem sa njegovim stavom da ne dođe", rekao Dodik za ATV.



Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da neće prisustvovati Samitu o procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi /SEECP/ u BiH, jer je, kako je naveo, poziv predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika ponižavajući zato što Kosovo nije tretirano kao druge države-učesnice.



Učešće Kosova na SEECP riješeno je 2014. godine uz saglasnost svih onih učesnica koje ne priznaju Kosovo: Srbije, Grčke, Rumunije, Moldavije i BiH.



Prema tom rješenju, Kosovo se odriče svog subjektiviteta kao nezavisne države i prihvata da u SEECP uđe kao nedefinisani subjekt Kosovo, uz fus notu.



To isto prihvataju i sve druge učesnice SEECP, i one koje inače priznaju Kosovo i one koje ga ne priznaju.





(24sata.info)