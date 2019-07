Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić danas je, na pitanje novinara, komentarisao navode o novim zaposlenim u državnim institucijama.

Navodno, taj broj iznosi više od 580.

"Hvala vam na tom pitanju, jer time se daje prilika da se može demantovati ono što se pojavljuje u medijima. Daju se bombastične i vrlo često bizarne izjave, a onda, da bi se dokazala autentičnost te izjave, cifre, brojke se množe sa dva, tri, pet, osam itd. Takav je i slučaj sa ovim brojem novouposlenih", rekao je Zvizdić.

Konstataciju novinara da je podatak došao iz Ministarstva finansija, Zvizdić je demantovao, prenose Vijesti.ba.

"To je mogao dati samo gospodin Špirić (Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta BiH, op.a), a ne Ministarstvo finansija BiH. U razlici od 15 dana Špirić je imao šest različitih cifri - 350, pa 620, pa 490, pa 598 itd. Ne znamo o kojoj njegovoj izjavi govorimo", dodao je Zvizdić.

U konačnici, citirao je podatke Agencije za državnu službu BiH prema kojima je od novembra 2018. do juna 2019. uposleno 127 osoba, dok je 56 razriješeno dužnosti.

"To je jedini validni, pravi i tačan podatak o kojem možemo razgovarati. Istovremeno vam mogu dati podatak da je ok oktobra 2010. do februara 2012. godine, u vrijeme 16 mjeseci produženog mandata Nikole Špirića, prema podacima Agencije za državnu službu, uspoleno novih 397 osoba", rekao je Zvizdić, te poručio:

"Paradoks je da neko ko je evropski rekorder u produžetku mandata stalno pita što se ne formira nova vlast, te koji je rekorder u broju uposlenih stalno pita što imamo nove uposlene".

