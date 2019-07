Novi saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Federacije BiH kao i kantonalne vlade bit će formirane u paketu i cijeli proces trebao bi biti završen za tri ili četiri mjeseca, potvrdio je to danas novinarima u Sarajevu predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović.

Foto: 24sata.info

Govoreći o procesima formiranja vlada nakon oktobarskih općih izbora, iznio je mišljenje da će nova vlast prvo biti formirana u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu gdje će okosnicu vlasti činiti SDA, SBB i Demokratska fronta s partnerima, a na državnom nivou uz te tri partije to će biti i Savez nezavisnih socijaldemokratska (SNSD) i Hrvatska demokratska zajednica (HDZ).



Kada je u pitanju ulazak Srpske demokratske stranke (SDS) u vlast na državnom nivou, Izetbegović napominje da oni nemaju dovoljan broj poslanika i delegata u oba doma Parlamentarne skupštine BiH da bi se to ovaj put učinilo, što je bio slučaj u prošlom mandatu.



Osvrnuo se na najavu lidera Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudina Radončića da ukoliko se odobre neke odluke Vlade Kantona Sarajevo da će oni izaći iz trenutne vladajuće koalicije u Kantonu Sarajevo, te Izetbegović kaže da se to dešava zbog izostanka rezultata te vlade koju je nazvao "pilot projektom međunarodne zajednice".



- To je vlast koja je u vrlo kratkom roku pokazala neefikasnost i sklonost korupciji, a još gori problem je što ima mnogo priče, ali ne i značajnih rezultata. Osim toga, ne dopuštaju drugim nižim nivoima da realiziraju projekte jer koče projekte načelnika i gradonačelnika - pojasnio je lider SDA.



Za njega je najopasniji problem u funkcioniranju Kantonalne vlade Sarajeva njihova spremnost da trguju istinom o događajima u glavnom gradu BiH u posljednjem ratu devedesetih te Izetbegović najavljuje da bi vlast i u tom kantonu mogla uskoro biti promijenjena.



Izetbegović, koji obavlja dužnost predsjedavajućeg Dom naroda PSBiH, ponovio je danas da je za SDA "crvena linija" poštivanje Ustava BiH i vladavine zakona, jasno kazavši da neće praviti kompromise koji će biti protuustavni i protuzakoniti, dodajući da u tom smislu nema popuštanja.



- Ukoliko politički dužnosnici smatraju da je neko osim SDA spreman na to da niži nivo vlasti, konkretno Narodna skupština Republike Srpske, naredi nadležnim državnim organima da nema NATO puta što je protuustavno i da se ne poštuje Zakon o odbrani onda neka nađu partnera jer SDA neće biti partner koji će na to pristati - jasno je kazao Izetbegović.



Kaže i da je sporno i to šta bi poslije uslijedilo ako se pristane na nepoštovanje Ustava i zakona, stoga je izrazio nadu da će druga strana prihvatiti da u ovoj zemlji postoji Ustav BiH i da se mora poštovati vladavina zakona.



Ipak, kaže lider SDA, nema posebnih planova za novi susret stranačkih lidera SDA, HDZ i SNSD iako je Izetbegović spreman na takav susret već sutra, ali s druge strane nema izraženih takvih interesa.



On je u okviru najave da će posjetiti sve kantonalne odbore stranke danas posjetio Kantonalni odbor SDA Sarajevo, gdje je s članovima te organizacije razgovarao o situaciji u BiH unutar globalnog okvira, zastoju na putu BiH ka punopravnom članstvu u Sjevernoatlantskom savezu (NATO) i Evropskoj uniji (EU).



Također, na sastanku su razmatrani i ekonomski pokazatelji u zemlji, prezentirani važni infrastrukturni projekti, a budući da se bliži Kongres stranke razgovarano je i o izmjenama Statuta i sadržaju Kongresa.







(FENA)