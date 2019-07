Predsjednik Kluba SDA u Skupštini TK Bego Gutić potvrdio je za Vijesti.ba da je pokrenuta inicijativa za prikupljanje potpisa za sazivanje vanredne sjednice Skupštine TK.

Foto: 24sata.info

Kako nam je rekao Gutić, zasjedanje bi trebalo biti održano u ponedjeljak, a na njemu bi se eventualno formiralo novo rukovodstvo ovog zakonodavnog organa.

- U toj kombinaciji je i dio zastupnika iz SDP-a BiH, a ne znam koliko je to tačno zastupnika - rekao nam je Gutić.

Novu skupštinsku većinu, kako je rekao, činilo bi 18 ili 19 zastupnika - devet iz SDA, dva iz Stranke za BiH, dva iz SBB-a, tri iz DF-a, te dva ili tri iz SDP-a BiH.

Gutić navodi da postoje špekulacije o broju SDP-ovih zastupnika - po nekima je to tri, a po nekima dva.

- Naravno, to još uvijek ništa nije gotovo, jer i dalje nisu završeni razgovori i pregovori oko podjele resora. Međutim, danas su izašle i neke špekulacije da su već i resori podijeljeni. A ako su one tačne, onda je taj dogovor na štetu SDA - dodaje Gutić.

Prema njegovim riječima, za SDA bilo bi porazno i pogubno da SDP BiH sa dva ili tri zastupnika dobije poziciju predsjednika Skupštine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo poljoprivrede, Klinički centar i Direkciju cesta.

- Ispada da je bolje trgovati poslije izbora. Ne trebate ni ići na izbore, ne trebate se puno truditi na izborima da napravite neki rezultat, nego bitno je da se poslije dobro trguje. To je dogovor koji je štetan po SDA, a ja mislim da naši birači za to nisu glasali - naglašava Gutić.

Ističe da pozicija premijera TK u svakom slučaju treba pripasti SDA-u.

- SDA će na svojim organima vjerovatno donositi odluke, ali još uvijek nema preciznih informacija. Još uvijek postoji nekoliko ljudi koji se pominju u javnosti - navodi Gutić, ne iznoseći konkretna imena.

Na sjednici u ponedjeljak bi se, ponavlja, dogovaralo novo rukovodstvo Skupštine TK, a onda bi uslijedili I pregovori oko formiranja Vlade TK i raspodjele resora.

- Po nekim medijskim špekulacijama, to je već dogovoreno. Ali, kažem, ako je to tačno, onda je taj dogovor štetan i poguban po SDA - potcrtava Gutić.

Taj dogovor, nastavlja naš sagovornik, predstavlja privatne inicijative Abdurahmana Hodžića i Envera Bijedića, “koji pokušavaju da formiraju privatnu vladu”

- Ja mislim da SDA ne treba bacati pojas za spašavanje nikome, pa ni ovim ljudima iz SDP-a. To su politički gubitnici koji su izgubili bitku u svojoj političkoj partiji. To su politički mrtvaci i ne treba ih oživljavati. Ukoliko se na takav način formira, bila bi to privatna vlada živiničkog tajkuna i ratnog dezertera Abdurahmana Hodžića, čovjeka koji je ovdje došao poslije rata i na državnim jaslama otvorio firmu, počeo se baviti niskogradnjom, asfaltiranjem, održavanjem puteva. Njegova firma ima godišnji promet 10 miliona KM. I Envera Bijedića, za kojeg znamo da je bio ministar prometa i komunikacija. Znamo da je i njemu interes ta Direkcija cesta. Tako da, eto, to je otprilike projekat njih dvojice, uz pomoć Safeta Softića, koji je ideolog svega toga - navodi Gutić.

Na naše pitanje zašto bi uopšte SDA učestvovala u “privatnoj tajkunskoj vladi Hodžića i Bijedića”, Gutić navodi da “taj isti gospodin iz Živinica kontroliše 5-6 zastupnika u Klubu od devet zastupnika SDA u Skupštini TK.

D.K.

(24sata.info)