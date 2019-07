Komesar za pristupne pregovore Johannes Hahn pozvao je danas u Poznanju, na samitu zemalja Zapadnog Balkana, da se pitanje sto odsto uvećanih taksi, koje je Priština nametnula Srbiji i BiH, što prije riješi.

Johannes Hahn / 24sata.info

"Radujemo se potpisivanju nekoliko sporazuma u Poznanju o liberalizaciji trgovine i olakšavanju usluga. Mi se snažno protivimo nametanju trgovinskih barijera kao sredstva političkog pritiska", rekao je Hahn.



On je dodao da bi lideri Zapadnog Balkana trebalo da rade na dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj saradnji i značajnom pomirenju jer su to preduslovi za pridruživanje EU.



On je takođe rekao da bi cijeli region trebalo da slijedi primjer sjeverne Makedonije i povećati tempo reformi, posebno u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i dobrog upravljanja.





(24sata.info)