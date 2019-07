Šef Kluba Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović ocijenio je da niko u ovoj zemlji ne zna ko je vlast, a ko opozicija na nivou BiH i da se sasvim otvoreno može reći da je BiH u potpunosti paralisana i da je na dobrom putu da uđe u slijepu ulicu.

Sredoje Nović / 24sata.info

Nović je naveo da je za proteklih sedam-osam dana sve što predstavlja demokratske vrijednosti potpuno urušeno, te da je dovoljna manja analiza za zaključak da je BiH prije deset godina bila daleko spremnija za ulazak u EU i ispunjavanje svih evropskih principa, nego što je danas.



On je naveo da neke snage u BiH apsolutno i potpuno svjesno vuku zemlju nazad, te da ne može da prihvati da neko danas u 21. vijeku, u 2019. godini, postavlja ultimativne uslove za razgovor o formiranju vlasti.



- Ukoliko vlast ne bude formirana u narednih petnaest do mjesec dana, onda treba potpuno dići ruke od svega. Pobjednici iz Republike Srpske treba da kažu onima što uporno koče formiranje vlasti neka to rade s kim hoće, a vidjećemo kuda će to odvesti ovu zemlju - rekao je Nović za današnji Glas Srpske.



Komentarišući trdnje funkcionera bošnjačkih stranaka da "SNSD sa svojim koalicionim partnerima glavni krivac što nema vlasti", Nović je rekao da je SNSD izgleda postao krivac i kad kiša pada u Federaciji BiH.



Prema njegovim riječima, oni su nakon izbora 2014. godine izbacili SNSD iz vlasti na nivou BiH i hvalili se tim "uspjehom" godinama, ali neće da kažu kakve su to iskorake načinili za prethodne četiri godine.



Nović je istakao da bošnjačke stranke sada pokušavaju da ponovo formiraju vlast bez SNSD-a, dodavši da ova stranka najviše nastoji da bude formirana vlast i da BiH ide naprijed.



Govoreći o radu Obavještajno-bezbjednosne agencije /OBA/, on je upozorio da je ta agencija bez ikakvog parlamentarnog nadzora i da je nejasno kome služi.



- Ako predsjedavajući Predsjedništva BiH javno iznese podatak da OBA prati pojedine medije i novinare, nedopustivo je da se o tome ćuti u institucijama. Neko je očito htio da upozori najvišeg zvaničnika ove zemlje o tim stvarima. Nemušto obrazloženje koje su poslali iz OBA je neshvatljivo i ne bi mu povjerovali ni najnaivniji - rekao je Nović.



Nović je rekao i da su nedavni zaključci Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, kojima je zatražena smjena kompletnog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, nelegitimni, jer su ih donijeli ljudi koji su u izvršnoj vlasti.





(24sata.info)