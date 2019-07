Salko Bukvarević, ministar za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine izrazio je zadovoljstvo što su Odbor za boračka pitanja i Radna grupa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine utvrdili tekst Zakona o demobilisanim borcima i poslali ga u parlamentarnu proceduru.

Salko Bukvarević / 24sata.info

On je u obraćanju medijima potvrdio da su Odbor i Radna grupa imali po 10 članova, te da je tekst zakona usvojen jednoglasno, a zahtjev za hitnom sjednicom Vlade FBiH je već upućen - kako bi se zakon usvojio u oba Doma Parlamenta FBiH, postigla odluka o rebalansu budžeta - budući da je već obezbijeđeno 25 miliona KM za realizaciju ovog zakona.



"Odbor za boračka pitanja je sugerisao svima onima koji su učestvovali u izradi zakona da se suzdrže amandmana kako bi zakon bio usvojen u Parlamentu FBiH. Oba Doma da ga stave u prioritete, mi predlažemo da se razmatra isti dan, da usvojimo zakon, rebalans i od jula mjeseca da demobilisani borci počnu konzumirati svojih 16 prava", poručio je Bukvarević.



Najvažnija prava su zdravstveno osiguranje za borce i članove njihovih porodica, liječenje, prednost u zapošljavanju i kaznene odredbe za poslodavce koji ne poštuju prednost u zapošljavanju.



"Ispoštovali smo dva zahtjeva od predstavnika boraca, a to je da se uspostavi naknada za borce u stanju potrebe i objava registra. Svi zajedno smo kreirali tekst, očekujemo početak rješenja svih zahtjeva. To je naša obaveza", poručio je Bukvarević.



Iz Odbora su poručili da je registar boraca definisao borbeni i neborbeni dio, a da će se nakon usvajanja zakona pristupiti realizaciji ostalih dodataka.



Također, dodali su da će nadležni organi izdavati kartice - koje će biti validni dokumenti za sve demobilisane borce, koji će nositi benefite.





(24sata.info)