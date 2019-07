U opširnom intervjuu za bh. izdanje Večernjeg lista predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović govorio je o aktualnoj političkoj situaciji i budućnosti Bosne i Hercegovine, istaknuvši kako vjeruje da će se vrlo brzo BiH naći u središtu zanimanja međunarodne zajednice.

- Pitanje Kosova trebalo bi se uskoro riješiti. (...) Nadam se da će se nakon toga uspostaviti posve drukčiji odnosi. Kada se to dogodi, imat ćemo čistu situaciju s Makedonijom i Crnom Gorom, bez obzira na određene unutarnje podjele. U Albaniji se, također, stvari dinamiziraju i tamo će se dogoditi promjene. Očekujem da će se nakon toga i pitanje BiH početi rješavati - kazao je Čović.



Dodao je kako budućnost BiH vidi u obliku organiziranja na tragu belgijskog koncepta ili sličnih koncepata federalizma, istaknuvši kako neće proći "priča o denacionalizaciji" iza koje se, po njegovim riječima, krije pokušaj ostvarivanja prevlast jednoga naroda.



- Ovdje je jedino moguće uvažiti specifičnost, a to stoji upravo u našem Ustavu. A to se nikad neće moći promijeniti bez volje jednog od triju naroda. I objašnjenje Ustavnog suda jest da Federacija BiH nije federacija županija, nego konstitutivnih naroda. To je koncept europske BiH. Na taj je način jedino moguće homogenizirati BiH. Da ima obilježja svih triju naroda. Kao što, primjerice, danas imamo vojsku BiH, pa je tako hrvatskom vojniku na jednome ramenu oznaka države BiH, a na drugoj obilježje naroda. I to odlično funkcionira - poručio je prvi čovjek HDZ-a BiH.



Po Čovićevim riječima, ne stoje tvrdnje pojedinih sarajevskih medija da Hrvati u BiH grade odnose sa srpskom, ali ne i s bošnjačkom stranom.



- Mi nikada nismo stali ni na čiju stranu, a iz Sarajeva se prave konstrukcije da stojimo na strani Srba. Osobno imam dobre odnose sa svim narodima BiH, ali i s predstavnicima susjeda. Naravno, najbolje odnose imam s predstavnicima iz Hrvatske. (...) Svi trebaju razumjeti da Hrvati BiH moraju imati uravnotežen odnos prema Bošnjacima i Srbima. To je jedini spas. Nažalost, takvo je stanje da nas nema u Republici Srpskoj i sada se sličan koncept nastoji stvarati u FBiH - kazao je.



Komentirajući proces formiranja, odnosno neformiranja vlasti, Čović je ustvrdio kako je glavni kočničar SDA.



- Mislim da će se ovakvo stanje zadržati mjesec, dva, nakon čega SDA više neće moći manipulirati time. Ključna je razdjelnica trenutak kada predsjedatelj Vijeća ministara Denis Zvizdić postane predsjedatelj Zastupničkog doma BiH. Automatski bi onda morao podnijeti ostavku načelu Vijeća ministara - zaključio je Čović.



