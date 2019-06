Oni koji pozivaju na bezuslovno formiranje vlasti pozivaju zapravo na to da se vlast formira protuzakonito, odnosno uz nepoštivanje zakona, što se naravno neće desiti, poručio je u intervjuu za današnje "Oslobođenje" član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić.

Željko Komšić / 24sata.info

Naglasio je da se neće desiti nezakonito formiranje vlasti, odnosno to da se zanemare ranije odluke i zakoni institucija države Bosne i Hercegovine.



On je demantirao navode predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika da može doći do blokade institucija BiH ako se ne usvoji budžet.



- Naravno da ne može. Tu postoji nekoliko mogućih scenarija za kojima bi oni koji žele iscenirati blokade rada institucija Bosne i Hercegovine mogli eventualno posezati. Želio bih podsjetiti da je Ustavom Bosne i Hercegovine, u članu V/3f jasno utvrđeno da Predsjedništvo BiH predlaže budžet institucija BiH i to prema Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ali ako prije toga nacrt zaprimi od Vijeća ministara BiH. Ovo želim istaći jer postoje pojedini politički djelatnici koji misle da Predsjedništvo BiH donosi godišnji budžet institucija BiH - rekao je Komšić.



Kako je pojasnio, nakon što Predsjedništvo BiH zaprimi nacrt ili radni materijal od Vijeća ministara, utvrdilo bi prijedlog budžeta institucija BiH i uputilo ga Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje i usvajanje. Istim članom Ustava BiH jasno je rečeno da, u slučaju da budžet institucija BiH ne bude donesen, primjenjuje se budžet od prethodne godine.



- Kao što vidite nije moguća finansijska blokada rada institucija Bosne i Hercegovine, jer je Ustavom BiH onemogućena takva blokada. Naravno, postoji i taj proceduralni element, da Vijeće ministara BiH donosi odluku o privremenom finansiranju i to na kvartalnoj bazi i što se može neograničen broj puta ponavljati. Kao što vidite da sve ideje, namjere ili planovi za eventualne finansijske blokade institucija jednostavno nisu moguće. Sa svoje strane učiniću sve da Predsjedništvo BiH razmotri nacrt budžeta koji dođe od Vijeća ministara i odmah se u formi prijedloga uputi prema Parlamentarnoj skupštini na konačno usvajanje - rekao je Komšić za Oslobođenje.



Također je najavio da će, kada preuzme predsjedavanje, biti vraćena dinamika sazivanja sjednica Predsjedništva BiH u poslovnički okvir, odnosno da će biti neuporedivo više sjednica.



- Ono što je sigurno je da ćemo imati značajne multilateralne i bilateralne aktivnosti u vanjskopolitičkom području rada Predsjedništva i nadam se da ćemo razriješiti situaciju oko ANP-a i imenovanja Vijeća ministara. Nadam se da su svi shvatili da opstrukcije i inaćenja kojih je protiv moje volje dosada bilo na sceni neće biti dominantna aktivnost. U konačnici moramo shvatitida predstavljamo sve građane BiH i da nam mora biti jednako važan svaki pedalj ove države - zaključio je Komšić.





(FENA)