Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da će žandarmerija biti uspostavljena u RS i da to nije pitanje stranaca.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je rekao da će Žandarmerija moći da djeluje na cijelom prostoru Republike Srpske, dok to rezervni sastav policije ne bi radio.



"Malo više će nas koštati, ali biće daleko efikasnije", rekao je Dodik za "Politiku".



On je ponovio da u Republici Srpskoj neće biti nijedan migrantski centar, te upitao kakve veze sa migrantskom krizom ima Savjet za provođenje mira, koji je nedavno održao sjednicu poslije koje je visoki predstavnik rekao da Srpska ima prostora da smjesti izbjeglice.



"Inckova Austrija je postavila ogradu, a nama priča šta treba da radimo", rekao je Dodik.



On je istakao da Savjet za provođenje mira "može sto puta da održava sjednice" i da se ništa neće promijeniti u onom što napišu visoki predstavnik i grupa okupljena oko njega.



"Stavove PIK-a godinama ne čitam", dodao je Dodik, koji je napomenuo da to tijelo nije ni predviđeno Dejtonskim sporazumom.



Dodik je podsjetio na Inckova pominjanja bonskih ovlaštenja u Savjetu bezbjednosti UN, te istakao kako ga provocira da pokuša.



"Incko je možda pozvan i da odgovori zašto nas nema kao u Izraelu, uzimajući u obzir stradanje našeg naroda u minulom vijeku. Nema nas jer smo ginuli u ratovima, protjerivani, jer nas je zbrisalo etničko čišćenje, a NDH je učinila sve da nas zatre. Ali to ne znači da će bilo ko našu zemlju naseljavati ljudima koji nisu dobrodošli u njihovim zemljama", zaključio je Dodik.





(24sata.info)