Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je za današnju "Politiku" da je BiH trebalo da bude podijeljena 1995. godine i da bi, kako je istakao, dosad imali stabilna i uređena društva, a da trenutno svi narodi akumuliraju nezadovoljstvo BiH.

"Ta akumulacija postaje teret za kretanje. Ne može se to riješiti ispuštanjem akumulacije", kaže Dodik dodajući da kada bi se u BiH uvažavala volja svih, Srba, Hrvata i Bošnjaka i dva entiteta možda bi i postojala šansa za nju.



Razgradnja Dejtonskog sporazuma počela je, kako je naveo, već činom njegovog potpisivanja, uvijek "na štetu RS, nikada nauštrb Sarajeva. A od nas su očekivali tek aplauze".



Dodik kaže da je takva praksa morala da bude zaustavljena 2007. godine, ali tvrdi da se ta matrica i obrazac ponašanja i dalje zadržavaju u nekim glavama, iako se realnost promijenila.



"Priča je trebalo da završi nestankom RS. Oni sada misle da treba preživjeti Dodika i njegovu garnituru dok ne dođe neka druga koja će napraviti neke tobož svjetske vizije, a koje treba da umanje snagu RS", rekao je Dodik.



On bi, kako navodi, volio da vidi da neko pokaže jednu odluku koju je Sarajevo donijelo, a da je ona koristila Republici Srpskoj.



Prema Dodikovim riječima, bošnjački politički lideri ne žele nastavak evrointegracija, jer kad uđete u kandidatski status, onda nema visokog predstavnika ili je njegova uloga potpuno marginalizovana.



Kako je rekao, stvoreno je nešto što je trebalo da nastavi orbitu na principima bivše zemlje, samo na drugim osnovama i uz značjano međunardono prisustvo.



"Naravno to kleca", naglasio je Dodik i dodaje da oni i dalje održavaju misao da je to zbog nekih lokalnih ljudi ili nerazumijevanja, gurajući iznova istu priču s novim akterima.



"Ali se pokazuje da BiH nikako ne može da se uspostavi", rekao je Dodik.



"Volio bih da mi neko nađe primjer na kom se demantuje činjenica da je BiH sve više u paralizi", rekao je Dodik, navodeći da sve što se dešava upravo potvrđuje da je riječ o "propaloj državi".



"Mi moramo ostati u politici jačanja suvereniteta RS. I da osporimo svaku vrstu prenosa nadležnosti koja se desila bez naše volje ili pritiskom", rekao je Dodik.



Kaže i da se vjerovanje strancima ispostavilo kao najveći promašaj.



On poručije da su u zabludi oni koji olako potežu argumentaciju da BiH ne može da se raspadne, jer, kako je rekao, to se već desilo.



BiH se, kaže Dodik, raspala na nemogućnosti da uspije.



"Federacija BiH ne funkcioniše, degradiraju se izbori, Bošnjaci biraju pogodnog Hrvata i to hoće da nametnu i Srbima", naveo je Dodik.



Oni koji sjede u Sarajevu u ime Srba ne smeju da dozvole da se degradiraju stečena prava u odlučivanju, naglasio je on.



Može tri puta manje da nas ima, ali uz ovaj sistem odlučivanja uvijek ćemo zaštiti svoj narod i Republiku, rekao je Dodik.



"Mora postojati bazični dogovor tri naroda, a njega nema. To je dokaz da države nema", zaključio je Dodik u razgovoru za Politiku.





