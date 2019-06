Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora (HNS) održalo je danas u Mostaru sjednicu ovog tijela.

Foto: FENA

Predsjednik HNS-a Dragan Čović obratio se nakon sjednice medijima koje je upoznao sa temama o kojima se razgovaralo.



"Razgovarali smo o ključnim tačkama našeg zajedničkog rada HNS-a, o aktuelnoj političkoj situacii, sigurnosnim pitanjima, te o sjednici u julu na kojem ćemo razgovarati kuda ide BiH", kazao je Čović.



On je istakao kako trenutno u BiH ne funkcioniše skoro nijedan nivo vlasti.



"Kada je u pitanju sigurnosni sistem, trenutno su primarna iskušenja koja imamo s migrantima. jednako tako govorili smo danas i o sigurnosnom sektoru, policijskoj administraciji u BiH, razgovarali smo i o iskušenjima terorizma i ekstremizma, jer ne možemo biti imuni na to", istakao je Čović.



On je dodao kako je zajednički stav svih članova HNS da zajedno djeluju i pokažu snagu hrvatskog naroda.



O se osvrnuo i na temu privremeng fiannsiranja institucija kazavši kako posljedice mogu biti ogromne.



"Mi i danas možemo kazati da se usvoji budžet na svim nivoima. Mi za drugi dio godine nemamo budžet za privremeno finansiranje, iako neka pravila postoje. Jasno je da servis vanjskog duga nema veze s tim,a za sve drugo morate donijeti odluku. Odlukom za šesti mjesec, vi ste riješili pitanje i sedmog mjeseca. Ali sve dalje bi bio problem. Mi smo to naznačili kad smo neki dan razgovarali sa SDA-om, da je to jedno od iskušenja za koje zajednički moramo naći odgovor. Nije to stav HDZ-a. Mi opet možemo igrati na igru da donesemo opet neku privremenu mjeru, ali time samo kupujemo vrijeme i skrivamo probleme ispod tepiha", rekao je Čović.



Prema njegovim riječima, potrebno je odgovorno sjesti i vidjeti kako to riješiti da bilo ko ne bi ispaštao zbog donošenja ili nedonošenja takve odluke.



"Imamo dovoljno vremena, tako da se nadam da će Vijeće ministara vrlo odgovorno pričati, ne samo o toj, već i o svim temama. Ne možete vi samo s dnevnog reda uzeti ono što vam treba za neki trenutak, donijeti i onda kazati - evo sad smo osigurali novac za naredna tri mjeseca, hajmo ništa ne raditi naredna tri mjeseca. A najgora stvar koja nam se može desiti je upravo to", navodi Čović.



Ističe kako je nedavno rekao da će Vijeće ministara BiH biti formirano za sedam dana, ponukan ishodom prethodnih sastanaka, „pa smo onda opet iza toga imali vanrednu sjednicu Doma naroda bez bilo kakvog dogovora“.



"To su vam te igre, hajmo kupiti malo vrijeme, hajmo stvoriti nekakav ambijent, čekati neke krize - ovakve ili onakve. Neko vjeruje da kroz takve krize može upravljati sistemom, ja mislim da je to pogrešno i da što hitnije moramo odmah uspostaviti Vijeće ministara, imamo sve pretpostavke i to treba uraditi", dodao je Čović.



Novinare je zanimalo i je li Predsjedništvo HNS-a razgovaralo o postojanju parasistema u različitim segmentima bh. društva, naročito u vidu najavljenog prisluškivanja novinara i medija.



"Tu smo se najviše zadržali. Danas je osjećaj da u BiH, ne samo da nemamo funkcionalnu pravnu državu, na jedan način kako bi to neko prikazao kroz ove institucije koje se u posljednje vrijeme guraju u eter zato što je neko izgubio utjecaj u obavještajnom sektoru. Mi smo duboko uvjereni da jedan narod, čak jedna stranka, jedna politika i par pojedinaca upravljaju čitavim sektorom. To je jasno, bez imalo dvojbi", navodi Čović.



Na pitanje misli li tu konkretno na SDA, Čović je izričito odgovorio: „Pa naravno„.



"To se jednostavno mora staviti pod nadzor Parlamenta. Otkud nekom pravo privatnosti u tom dijelu ili da mi nagađamo da li se vi sad kao novinari prisluškujete. Evo, to smo imali ovih dana. Pazite, prvi čovjek države, šta god ko pričao o tome, vam to kaže, i mi kao šutimo. Bezbroj takvih aktivnosti je bilo i u proteklom vremenu. Imali ste nedavno raspravu i oko toga da li hrvatski sistem djeluje u BiH kroz različite forme ekstremizma i djelovanja. Tako da se takve informacije stalno izbacuju za potrebe dnevnog trenutka i onda se mi njima bavimo ukrug. Ja lično mislim da je paraobavještajni sistem, koji je izražen u BiH, jedna od ključnih stvari kojima se moramo baviti", dodao je Čović.





(24sata.info)