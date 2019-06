Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac naglasio je da zaključci o stanju u pravosuđu i o migrantskoj krizi, koje je usvojio Predstavnički dom, ne predstavljaju stav parlamenta BiH jer ih nije usvojio Dom naroda, u kome, kako je rekao, Republika Srpska ima kapacitet da odbrani svoje interese.

Staša Košarac / 24sata.info

- Јuče smo u Predstavničkom domu gledali lošu reprizu situacije koju smo imali u protekle četiri godine, tokom kojih su SDS i PDP demonstrirali svoju probosansku politiku, štiteći interese bošnjačkih političkih stranaka i radeći protiv interesa srpskog naroda i Republike Srpske - naglasio je Košarac u izjavi za Srnu.



On je dodao da su SNSD i koalicioni partneri te stranke prepoznali opasnost ovakvog djelovanja SDA i njihovih poslušnika iz SDS-a i PDP-a.



- Poslanici SDS-a i PDP-a jučerašnjim prisustvom na sjednici podržali su opasnu politiku SDA po kojoj bi Bakir Izetbegović mogao da bira poslušne i podobne Srbe za partnere u zajedničkim institucijama BiH - upozorio je Košarac.



On je naglasio da je jučerašnja sjednica Predstavničkog doma bila u funkciji namjere SDA, sa jedne strane, te SDS-a i PDP-a, sa druge, da po svaku cijenu sačuvaju mjesta u postojećem Savjetu ministara, kao i pozicije tih stranaka u drugim zajedničkim institucijama.



- Bilo je i tragikomičnih situacija u kojima je poslanik /Dragan/ Mektić kritikovao ministra /Dragana/ Mektića ili je ministru /Draganu/ Mektiću davao nove zadatke. To je apsolutno smiješna i neodrživa situacija, koja nikada nije viđena u bilo kojoj parlamentarnoj demokratiji na svijetu - istakao je Košarac.



On je upozorio na to da je Predstavnički dom, zahtjevom da kompletan Visoki sudski i tužilački savjet podnese ostavku, izašao iz okvira svojih nadležnosti i direktno podržao namjere SDA i dijela međunarodne zajednice da ponovo ovladaju pravosudnim institucijama na nivou BiH.



- U toj igri poslanici SDS-a i PDP-a u Predstavničkom domu samo su poslušni izvršioci radova - konstatovao je Košarac.



On ističe da su, zahvaljujući prisustvu poslanika SDS-a i PDP-a, u parlamentarnu proceduru u Predstavničkom domu, bez obzira što nisu prošli u prvom krugu glasanja, ušli i neprihvatljivi zaključci o izvođenju Oružanih snaga BiH na granice i razmještanju migranata i na teritoriji Republike Srpske.



- Čak i ako prođu u drugom krugu glasanja, to su zaključci samo jednog doma i po njima se ne može postupati. U Domu naroda takvi zaključci ne mogu proći nijedan krug glasanja jer to nikada ne bi dozvolila četiri delegata SNSD-a - poručio je Košarac.





(24sata.info)