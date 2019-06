Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Dedić (SDA), na sjednici tog doma, tokom rasprave o migrantskoj krizi u BiH, kazao je da više od dvije godine imamo problem koji se ne rješava na najbolji način, tako da je svakim danom sve teže, pogotovo građanima Bihaća, Velike Kladuše, Unsko-sanskog kantona (USK), koji nose navjeći teret migrantske kize.

On smatra da je slabo funkcioniranje institucija i slaba koordinacija različitih nivao vlasti dovela do toga da danas imamo i humanitarni, ekonomski, socijalni, ali i politički problem.



- Politički iz razloga što na području drugog entiteta, vlada entiteta ne želi migrante i sve radi kako bi ti migranti što prije bili prebačeni na područje Federacije, odnosno na područje USK - naveo je Dedić.



On je predložio zaključak da Predstavnički dom PSBiH podrži zaključke donesene na tematskim sjednicama Gradskog vijeća Bihać, Skupštine USK i Predstavničkog doma Parlamenta FBiH po pitanju migrantske krize, te da zaduži Vijeće ministara BiH i druge državne organe i institucije da u skladu sa svojim nadležnostima pristupe njihovoj realizaciji te o poduzetim mjerama u roku od 30 dana dostave informaciju Predstavničkom domu PSBiH.



Poslanik Jasmin Emrić (A-SDA) je kazao da onaj ko zadnjih mjesec - dva nije bio u gradu Bihaću, u Velikoj Kladuši, u USK, ne može imati osjećaj za migrantsku krizu koja je toliko vidljiva u ovom sjeverozapadnom dijelu BiH.



- Stoga ja razumijem ovu informaciju Vijeća ministara BiH da je ovako i postavljena, jer očigledno oni ne razumiju ovaj problem, ne vide ga, ne osjete. Ova informacija je štura, ona ne daje suštinu, čak nema ni potpune podatke - kazao je Emrić tokom poslaničke diskusije o Informaciji Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u BiH s osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona.



Emrić je zbog toga pozvao Vijeće ministara BiH da do petka dođe u USK i održi hitnu, vanrednu sjednicu Vijeća ministara BiH po pitanju migrantske krize.



Emrić je predložio i nekoliko zaključaka o kojima će se poslanici izajašnjavati na kraju sjednice.



Poslanik Dženan Đonlagić (DF) je kazao da, kada govorimo o migrantskoj krizi, nema više nikakve dileme da događaji i aktivnosti migranata, prije svega na prostoru USK, ali i u drugim područjima zemlje, su postali pitanje o kojem se više ne može šutjeti.



S tim u vezi, podsjetio je da je i član Predsjedništva BiH Željko Komšić tražio održavanje vanredne hitne sjednice Predsjedništva BiH zbog alarmantne, pogotovo sigurnosne situacije u Bihaću.



- Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik je pokazao svojim glasanjem na sjednici Predsjedništva da ne želi rješavanje migrantske krize - naveo je Đonlagić.



Poslanik Nermin Nikšić (SDP BiH) smatra da su građani BiH suočeni s posljedicama velike krize izazvane svakodnevnim povećanjem broja migranata na području naše zemlje.



Po njegovim riječima, sav teret migrantske krize je pao na USK, naročito na grad Bihać, a u posljednje vrijeme problemi sve više eskaliraju i na području Tuzlanskog kantona.



- Smatram kako je politika popuštanja Vijeća ministara, pa i Predsjedništva pred Miloradom Dodikom doprinijela da država ne koristi sve instrumente koji joj stoje na raspolaganju, kako bi se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedio na oba entiteta - naveo je Nikšić.



Poslanica Edita Đapo (SBBBiH) je kazala da Vijeće ministara BiH nije donijelo strategiju upravljanja migrantima, nije uspostavilo dobru koordinaciju sa nižim nivoima vlasti „tako da se teret migrantske krize prenio na USK“.



Poslanik Branislav Borenović (PDP) je, prenoseći iskustvo koje je doživio kao parlamentarac koji je proveo dva dana u USK, kazao da je potpuno drugačije kada odete na lice mjesta i vidite kako to izgleda, nego kada gledate na TV-u ili čitate vijesti.



- Ovdje se zaista radi o jednoj krizi koja ima svoju i humanitarnu i ekonomsku i bezbjedonosnu, ali i zdravstvenu dimenziju. To niko ne može da negira. Vrlo je važno kako, na koji način se odnositi prema svim ovim izazovima kada je u pitanju migrantska kriza - kazao je on.



Dodao je da je realnost takva da, s jedne strane, migranti vrlo jednostavno ulaze u BiH, a vrlo teško izlaze iz BiH.



Predsjedavajuća Predstavničkog doma PSBiH Borjana Krišto (HDZBiH) je kazala da se vidi, ne samo iz poslaničkih rasprava, koliko je važno ovo pitanje migrantske krize, te da je ovo pitanje koje treba promatrati s humanitarnog, sigurnosnog, zdravstvenog i svakog drugog aspekta.



Nakon što je okončana rasprava, data je pauza poslije koje će uslijediti glasanje poslanika o tačkama dnevnog reda današnje sjednice.





