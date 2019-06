Dok sam član Predsjedništva BiH. neću dozvoliti da Oružane snage izađu na granicu sa Srbijom.

Poručio je ovo danas na pres-konferenciji u Istočnom Sarajevu Milorad Dodik govoreći o migrantskoj krizi.

On je predložio da se kroz strukture sigurnosti Srbije, Crne Gore i BiH spriječi da kriminalci ilegalno prevoze migrante.

Govorio je i o formiranju vlasti.

- Neće se igrati sa srpskim nacionalnim interesima na nivou BiH. Ona će biti predstavljena u punom kapacitetu ili neće biti nikako. Mene Bakir Izetbegović, on meni nije nikakav partner. On mene ne zanima. Oni su pobjednici kod svog naroda, ja to ne mogu da mijenjam, biram ili izbjegnem. Na nivou BiH mi donosimo odluke i znamo šta nam pripada, rekao je Dodik i dodao:

- Oni rizikuju da BiH funkcioniše, a ja bih rekao da rizikuju da BiH uopšte postoji, a oni koji tvrde da BiH tvrde da BiH ne može da se raziđe, samo ću ih podsjetiti da je bilo mnogo onih koji su govorili da Jugoslavija ne može da se raspadne pa ste vidjeli kako to izgleda. Ponovo da kažem, Izetbegović nije moja koalicija niti moj partner. RS je odlučila i neće u NATO, džaba pričate priču. Ne razumijem zašto je sada toliko u interesu Bošnjaka da se sada priključe. Neće. Ne može jer to neće srpski narod. Ne mogu se u BiH tako donositi odluke.To što je bilo prije, to je neka druga priča.

On je dodao i da mu je žao budžeta.

- Neću ni je dobivati platu od ponedjeljka ako ne dođe do odluke o privremenom finansiranju, rekao je Dodik.

