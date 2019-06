Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić komentarišući informaciju o najavljenom povlačenju apelacije Borjane Krišto, kazao je da u HNS-u izgleda konačno "postaju svjesni nemogućnosti usvajanja njihovih anticivilizacijskih zahtjeva".

Željko Komšić / 24sata.info

"Najavljeno povlačenje apelacije Borjane Krišto pokazalo je da čak i u HNS-u postaju svijesni da su njihovi zahtjevi duboko anticivilizacijski, i u suprotnosti ne samo sa postojećim ustavnim ustrojstvom Bosne i Hercegovine nego i s evropskim pravnim normama. Ono što je gospoda iz tzv. HNS-a zahtijevala jeste produbljivanje već postojeće diskirminacije u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine, a znamo da je Evropski sud za ljudska prava naložio da se ta diskriminacija otkloni a ne da se dodatno utvrđuje kako to traže iz tzv. HNS-a, a to između ostalog jasno piše u objavljenom Mišljenju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini", rekao je za Fenu Komšić.



- Najavljeno povlačanje apelacije Borjane Krišto jeste još jedan debak politike tzv. HNS-a, kao što je to i slučaj s Mišljenjem Evropske komisije koje u ovom trenutku predstavlja najveći problem za politike koje su podnosile apelacije Ljubić i Krišto - smatra Komšić.



(FENA)