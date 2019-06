Sjednica Predstavničkog doma Parlementa Federacije Bosne i Hercegovine prekinuta je kasno popodne na zahtjev Mladena Boškovića koji je prekid zatražio uime parlamentarne većine, kako je naveo, do izbora novog rukovodstva Doma.

Foto: FENA

Prekidu su se oštro ali bezuspješno protivili zastupnici Socijaldemokratske partije BiH i Naše stranke, tvrdeći da bi to značilo blokadu rada Doma odnosno prelijevanje blokade s državnog parlamentarnog nivoa na federalni, i to zarad političkih interesa dvojca Dodik - Čović.



Pritom će, navodili su zastupnici SDP-a, biti blokiran parlamentarni nivo koji, za razliku od državnog, zasad jedini nakon izbora radi dobro i efikasno, a na čekanju ostati važni zakoni za građane i drugi akti čije je razmatranje bilo najavljeno za dnevni red ove sjednice.



Iz Socijaldemokratske partije BiH su također kazali da Mladen Bošković nije ponudio valjane argumente kad je tražio prekid budući da je kao razloge navodio da zakone koje su većinom predložili zastupnici ipak treba da razmotri i predloži Parlamentu Vlada zarad veće sveobuhvatnosti.



Zagovornici Boškovićevog prijedloga, pak, odgovarali su da ne bi bilo prvi put da neka sjednica Predstavničkog doma bude prekinuta i kasnije nastavljena. Iz Demokratske fronte kazali su također da oni "nisu dio priče" o namjernoj blokadi odnosno smišljenom prenošenju krize s državnog na federalni nivo.



Poslije niza diskusija, za Boškovićev prijedlog na koncu je glasalo 59 zastupnika, što je omogućilo većinsku podršku. To su članovi klubova stranaka predvođenih HDZ-om, Stranke demokratske akcije, Saveza za bolju budućnost BiH i Demokratske fronte, Pokreta demokratske aktivnosti i nekolicina nezavisnih zastupnika.



Protiv prekida su bili članovi SDP-a i Naše stranke.



Tokom sjednice je rečeno i da se nazire nova parlamentarna većina u Predstavničkom domu Federacije koju bi činili Stranka demokratske akcije, blok stranaka predvođenih Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH, Savez za bolju budućnost BiH i Demokratska fronta. Rečeno je da postoji i peti član. Zastupnik Munib Jusufović (SBBBiH) u tom je kontekstu spomenuo u jednom trenutku Eldina Vračea iz kluba nezavisnih zastupnika.



Na ovoj sjednici je također kazano da se pretpostavlja ko će ubuduće biti u tročlanom rukovodstvu Doma - Mirsad Zaimović iz Stranke demokratske akcije te Mladen Bošković iz kluba stranaka predvođenih Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH. Ako bude tako, njih dvojica će ujedno biti predstavnici konstitutivnih naroda Bošnjaka i Hrvata, dok je još nizvjesno, prema ovim diskusijama, ko će biti treći član iz reda srpskog naroda.



Predsjedavajući u aktuelnom mandatu Predstavničkog doma je trenutno Elvir Karajbić iz Socijaldemokratske partije BiH. Po općem mišljenju, on tu dužnost obavlja vrlo korektno, ali ne može ostati na ovoj poziciji budući da će biti ozvaničena nova parlamentarna većina bez njegove stranke.





(FENA)