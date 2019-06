Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je u nedjelju na Dugoj Njivi kod Modriče, na obilježavanju 27 godina od vojne operacije "Koridor života", da bez države za Srbe na ovim prostorima nema slobode i da samo jedinstvo naroda može sačuvati RS.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je istakao da je vojna operacija "Koridor života" bila veličanstvena i da su probojem koridora prije 27 godina ujedinjeni dijelovi RS i Srbije, čime je spojen srpski narod.



"To je dokaz da niko nije mogao da spriječi našu povezanost sa maticom Srbijom. Neprijatelji to i danas pokušavaju ali neće uspjeti", rekao je Dodik i dodao da je važno obilježavati dane borbe Srba na ovim prostorima za slobodu.



On je rekao da je neprihvatljivo da se BiH gradi na štetu Srba i da se pokušava razvlastiti srpski narod.



"Samo jedinstvo naroda može očuvati RS i niko drugi. Smrtonosni udarac RS mogu zadati samo oni među nama u smislu da podanički prodaju naš nacionalni interes drugima, ali to neće uspjeti", poručio je Dodik.



On je naglasio da treba vrednovati sve one koji se bore za srpsku slobodu koja nikada nije bila na štetu drugih naroda.



"RS će opstati samo na osnovu ljubavi naroda prema njoj jer je Republika neupitna", rekao je Dodik.



On je istakao da Srbima treba BiH koja će poštovati Srbe kao i druge narode, ali i njihov identitet karakter, tradiciju...



"U toj borbi za RS je mnogo izazova iako je ona danas daleko sređenija i bez toga ne bismo izdržali borbu za svoja prava", poručio je Dodik.



On je naveo da su Srbima nametnute mnoge stvari, od Suda do Tužilaštva, koji nedovoljno djeluju kada je riječ o procesiranju i odgovornosti Bošnjaka.



"Moramo imati veće povjerenje jedni u druge i imati velike i jake privrednike koji će napraviti jaka preduzeća i zaposliti naše ljude, jer niko ih neće zaposliti u pravom smislu riječi. Tako možemo da gradimo RS, a nipošto na jeftinoj radnoj snazi. Radničke plate moraju biti veće kako bismo bolje živjeli. To i jeste ideja proboja koridora koji je temelj onoga što treba da radimo", rekao je Dodik.



On je naveo da je na tom planu važno raditi velike infrastrukturne projekte koji pokazuju sposobnost RS da se razvija.



"Dok imamo povjerenja u institucije, imaćemo RS. Niko nije važan personalno, važno je da narod zna i hoće. Neka žive Srbi, Srpska i Srbija i Srpska pravoslavna crkva. Ne smijemo odustati od Srpske i moramo je više voljeti", rekao je Dodik.





(24sata.info)