Stabilnost u Bosni i Hercegovini znači stabilnost regije zapadnog Balkana pa možda i cijelog kontinenta, a utiče i na stabilnost Turske, zbog čega će Republika Turska ostati opredijeljena da pomaže BiH u postizanju političke, ali i ekonomske stabilnosti.

Foto: AA

Istaknuo je to danas u Sarajevu ambasador Turske u BiH Haldun Koç govoreći kao uvodničar na redovnoj nedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99" o temi "Inicijative Turske u stabiliziranju BiH".



Uz podsjećanje da ove dvije zemlje imaju dobre odnose koji se, između ostaloga, oslanjaju na historijske veze, ambasador je napomenuo da u okviru međunarodnih inicijativa Turska pruža podršku BiH, kao i u okviru Upravnog obora Vijeća za implementaciju mira (PIC).



- Intenzivno radimo na poboljšanju trgovinske razmjene usmjerene na povećanje investicija Turske u BiH, a cilj nam je da trgovinska razmjena između dvije zemlje dostigne vrijednost od milijardu dolara godišnje - pojasnio je Koç.



Dodao je da Turska također podržava put BiH ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, a podsjetio je i da su nedavno potpisana dva značajna međudržavna sporazuma od koji se jedan tiče slobodne trgovine, a drugi izgradnje brze ceste između Sarajeva i Beograda.



Govoreći o načinima dostizanja stalnosti, Koç je naglasio da tome zasigurno može doprinijeti nastavak tripartitnog dijaloga između BiH, Srbije i Turske, ali i dijalog između BiH, Hrvatske i Turske.



- To je odraz naše želje da širim dijalogom i iskrenošću u pristupu saradnji u regiji damo doprinos jer su to dobre prilike da se neke stvari na direktniji način postave i o njima razgovara te ponude rješenja - stava je Koç.



Postoje, istaknuo je, konkretni rezultati tripartitnog mehanizma jer je na jednom od sastanaka na nivou ekonomija BiH, Srbije i Turske odlučeno da se otvori zajedničko ekonomsko predstavništvo za BiH i Srbiju u Turskoj što je i učinjeno.



Izrazio je mišljenje da ne postoji problem koji se dijalogom ne može riješiti, zbog čega smatra da je potrebno iskoristiti svaku mogućnost i platformu za to bilo da je riječ o međunarodnim inicijativama za regionalnu saradnju ili da je u pitanju tripartitni mehanizam.



Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović ocijenio je da je ovo važna tema za BiH, podsjećajući da BiH ima dobre odnose s ovom zemljom bez obzira na unutrašnje političke prilike u Turskoj, a ta zemlja uvijek je imala principijelni stav o stabilizaciji odnosa unutar BiH.



Zbog svega toga na sesiji je izraženo očekivanje da će Turska još snažnije biti opredijeljena u zaštiti interesa i suvereniteta BiH.





(FENA)