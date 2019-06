U državnim organima na nivou BiH trenutno ima preko 22.000 zaposlenih, od kojih mnogi ne rade ništa, ali zato primaju ogromne plate, kaže za premijer RS Radovan Višković.

On ističe da jednu trećinu te administracije plaćaju i poreski obveznici iz RS, te je upitao da li nam uopšte treba tolika armija zaposlenih u državnim organima BiH.



– Savezna administracija bivše Јugoslavije je imala toliki broj zaposlenih. Zaista se postavlja pitanje da li nam treba ta armija činovnika – upozorava Višković.



On ističe da je veliki broj te administracije nametnut od strane međunarodne zajednice, koja je zahtijevala otvaranje pojedinih agencija ili komisija, koje u suštini nisu potrebne.



– Imate danas veliki broj agencija ili komisija u kojima zaposleni primaju platu, a ništa ne rade. Navešću samo primjer Komisije za koncesije na nivou BiH, koja je formirana prije nekoliko godina na zahtjev međunarodne zajednice. Šta je ona uradila za ovo vrijeme? Ništa. Ta Komisija nema čime raspolagati jer je imovina na nivou entiteta, koji imaju svoje komisije za koncesije. Te komisije rade i dodjeljuju koncesije. Prema tome, imamo još jednu komisiju koja samo troši naš novac, a u suštini nam nije potrebna – naveo je Višković za Srpskinfo.



On je istakao da je spreman već sutra da zamijeni svoju funkciju predsjednika Vlade RS sa nekom od običnih činovničkih funkcija na nivou BiH, gdje se "ništa ne radi, a primaju se debele plate".



Višković kaže da neki imaju čak veće plate od one koju prima premijer RS.





