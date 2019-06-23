SDP izabrao 130 članova GO, najviše glasova Bećiroviću, Helezu i Žuljeviću

Autor T. C. 23. 06. 2019. • 00:08
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Nakon cjelodnevnog zasjedanja okončan je sedmi Kogres Socijaldemokratske partije BiH (SDP).

Foto: 24sata.info

SDP je dobio novi saziv Glavnog odbora, a najveći broj glasova na Kongresu dobili su Denis Bećirović, Zukan Helez i Aner Žuljević.

Predsjednik i potpredsjednici Glavnog odbora, potpredsjednici i Predsjedništvo stranke će se birati na sjednici koja je najavljena za drugu polovinu jula.

U nastavku pročitajte imena svih 130 članova GO SDP-a:

BEĆIROVIĆ DENIS

HELEZ ZUKAN

ŽULJEVIĆ ANER

IMAMOVIĆ JASMIN

DOMAZET ANTO

MIJATOVIĆ VOJIN

PRLIĆ LANA

FILIPOVIĆ KARLO

ČENGIĆ IRFAN

SRNA BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA

PEJANOVIĆ MIRKO

PEKIĆ JELENA

HUSEINOVIĆ AJANOVIĆ ARIJANA

KARAJBIĆ ELVIR

FILIPOVIĆ DAMIR

BEGIĆ SENAID

BERIŠA ZAIM

HELEZ NIJAZ

ILIĆ SLAĐAN

GRGIĆ MIRA

BORIĆ BESIMA

PERIĆ DOSITEJ

STOJANOVIĆ IGOR

LONDRC BENJAMINA

KOSTIĆ ALEKSANDAR

DUKIĆ SINIŠA

ŠTETA ADNAN

LER ŽELJKO

LULIĆ ISMET

AVDIĆ SAMIR

SULJKANOVIĆ ENES

KASER VEDRAN

MAGAZINOVIĆ SAŠA

PERIĆ ZORAN

KAPIĆ JASMINKO

KASUMOVIĆ ADI

MAŠIĆ DAMIR

RAČIĆ NEDIM

AZINOVIĆ KREŠIMIR

BULJUBAŠIĆ FERID

DERVIŠAGIĆ EDIS

SIMIĆ MLADEN

IMAMOVIĆ ERNEST

KARIĆ ALEN

SULEJMANOVIĆ EDITA

PRAŠTALO ĐORĐE

SARADŽIĆ VESNA

DIZDAR NERIN

GRBIĆ SAŠA

HABIBIJA ADNAN

HELIĆ NUSRET

SOBO ADNAN

TAHIROVIĆ ENID

KIŠIĆ AMELA

KULENOVIĆ FATKA

OKIĆ AZRA

SANDIĆ DARIO

DŽANAN ŠEJLA

SABELJA IVAN

HODŽIĆ AMILA

DURMIŠEVIĆ JASMINA

KOLENDA LADINA

KOSTIĆ BOJAN

DELJKIĆ NERMIN

PEJIĆ ANA

HASANOVIĆ VESNA

HASIĆ MUJO

BOBAN IVAN

HALILIĆ AZRA

DELIĆ ERNA

HADŽIĆ DŽEVAD

SUBAŠIĆ SENAD

POPOVIĆ DARIO

PAŠIĆ DANIJEL

AJANOVIĆ MIRNES

BEGIĆ AIDA

BIJEDIĆ ENVER

DIVKOVIĆ IVO

LONIĆ MLADEN

ĆEMALOVIĆ NERMINA

VUKOVIĆ ALEKSANDAR

BIJEDIĆ MELIHA

ERCEGOVIĆ ZLATKO

SELIMOVIĆ IRMA

PERIĆ NATAŠA

SELIMOVIĆ SENAD

ALIJAGIĆ ELVIS

HALKIĆ RAZIM

MAHMUZIĆ ELVIR

GAZIBEGOVIĆ ŠIMIĆ AZRA

HUSEJNAGIĆ MUNIB

BULJUBAŠIĆ MIRELA

GARIBIJA MALIK

TANOVIĆ MAIDA

BRDAR JUGOSLAV

KURTIĆ ŽIVKA

NALIĆ STANA

MEMIĆ MIRELA

LIMO JASMINKA

SARIĆ NIHAD

NUMIĆ ALMA

AGIĆ NOVKA

ČAJDIN IRHANA

HADŽOVIĆ SUADA

BOČIĆ DŽENANA

BOŠNJAK ŽELJKA

BJELAN KARIČIĆ MAJA

MUJKANOVIĆ MARINA

 PETROVIĆ VEDRANA

ČOLO LEJLA

KAPO BELMA

NURKANOVIĆ KRISTINA

BURKIĆ GORDANA

ATANASIJEVIĆ LJUBINKA

AZINOVIĆ RENATA

ĐURIĆ BRANKA

ČOLO SANDRA

KRAKO JASMIN

VAŠIČEK GUBELJIĆ MINJA

ZOLOTA ADEM

OSMANOVIĆ ADIL

ILIČIĆ DRAGAN

BOŽIĆ ANTO

AHMETOVIĆ MIRSAD

STJEPANOVIĆ KRSTO

ZAHIROVIĆ AMIR

SELIMOVIĆ ALEN

BEĆIROVIĆ ALENA

JANDRIĆ ELVIRA

ČARDAKOVIĆ RAMO

DELIĆ EDIN

MAHMUTAGIĆ MIRSAD



(24sata.info)





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