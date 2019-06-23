SDP izabrao 130 članova GO, najviše glasova Bećiroviću, Helezu i Žuljeviću
Nakon cjelodnevnog zasjedanja okončan je sedmi Kogres Socijaldemokratske partije BiH (SDP).
SDP je dobio novi saziv Glavnog odbora, a najveći broj glasova na Kongresu dobili su Denis Bećirović, Zukan Helez i Aner Žuljević.
Predsjednik i potpredsjednici Glavnog odbora, potpredsjednici i Predsjedništvo stranke će se birati na sjednici koja je najavljena za drugu polovinu jula.
U nastavku pročitajte imena svih 130 članova GO SDP-a:
BEĆIROVIĆ DENIS
HELEZ ZUKAN
ŽULJEVIĆ ANER
IMAMOVIĆ JASMIN
DOMAZET ANTO
MIJATOVIĆ VOJIN
PRLIĆ LANA
FILIPOVIĆ KARLO
ČENGIĆ IRFAN
SRNA BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA
PEJANOVIĆ MIRKO
PEKIĆ JELENA
HUSEINOVIĆ AJANOVIĆ ARIJANA
KARAJBIĆ ELVIR
FILIPOVIĆ DAMIR
BEGIĆ SENAID
BERIŠA ZAIM
HELEZ NIJAZ
ILIĆ SLAĐAN
GRGIĆ MIRA
BORIĆ BESIMA
PERIĆ DOSITEJ
STOJANOVIĆ IGOR
LONDRC BENJAMINA
KOSTIĆ ALEKSANDAR
DUKIĆ SINIŠA
ŠTETA ADNAN
LER ŽELJKO
LULIĆ ISMET
AVDIĆ SAMIR
SULJKANOVIĆ ENES
KASER VEDRAN
MAGAZINOVIĆ SAŠA
PERIĆ ZORAN
KAPIĆ JASMINKO
KASUMOVIĆ ADI
MAŠIĆ DAMIR
RAČIĆ NEDIM
AZINOVIĆ KREŠIMIR
BULJUBAŠIĆ FERID
DERVIŠAGIĆ EDIS
SIMIĆ MLADEN
IMAMOVIĆ ERNEST
KARIĆ ALEN
SULEJMANOVIĆ EDITA
PRAŠTALO ĐORĐE
SARADŽIĆ VESNA
DIZDAR NERIN
GRBIĆ SAŠA
HABIBIJA ADNAN
HELIĆ NUSRET
SOBO ADNAN
TAHIROVIĆ ENID
KIŠIĆ AMELA
KULENOVIĆ FATKA
OKIĆ AZRA
SANDIĆ DARIO
DŽANAN ŠEJLA
SABELJA IVAN
HODŽIĆ AMILA
DURMIŠEVIĆ JASMINA
KOLENDA LADINA
KOSTIĆ BOJAN
DELJKIĆ NERMIN
PEJIĆ ANA
HASANOVIĆ VESNA
HASIĆ MUJO
BOBAN IVAN
HALILIĆ AZRA
DELIĆ ERNA
HADŽIĆ DŽEVAD
SUBAŠIĆ SENAD
POPOVIĆ DARIO
PAŠIĆ DANIJEL
AJANOVIĆ MIRNES
BEGIĆ AIDA
BIJEDIĆ ENVER
DIVKOVIĆ IVO
LONIĆ MLADEN
ĆEMALOVIĆ NERMINA
VUKOVIĆ ALEKSANDAR
BIJEDIĆ MELIHA
ERCEGOVIĆ ZLATKO
SELIMOVIĆ IRMA
PERIĆ NATAŠA
SELIMOVIĆ SENAD
ALIJAGIĆ ELVIS
HALKIĆ RAZIM
MAHMUZIĆ ELVIR
GAZIBEGOVIĆ ŠIMIĆ AZRA
HUSEJNAGIĆ MUNIB
BULJUBAŠIĆ MIRELA
GARIBIJA MALIK
TANOVIĆ MAIDA
BRDAR JUGOSLAV
KURTIĆ ŽIVKA
NALIĆ STANA
MEMIĆ MIRELA
LIMO JASMINKA
SARIĆ NIHAD
NUMIĆ ALMA
AGIĆ NOVKA
ČAJDIN IRHANA
HADŽOVIĆ SUADA
BOČIĆ DŽENANA
BOŠNJAK ŽELJKA
BJELAN KARIČIĆ MAJA
MUJKANOVIĆ MARINA
PETROVIĆ VEDRANA
ČOLO LEJLA
KAPO BELMA
NURKANOVIĆ KRISTINA
BURKIĆ GORDANA
ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
AZINOVIĆ RENATA
ĐURIĆ BRANKA
ČOLO SANDRA
KRAKO JASMIN
VAŠIČEK GUBELJIĆ MINJA
ZOLOTA ADEM
OSMANOVIĆ ADIL
ILIČIĆ DRAGAN
BOŽIĆ ANTO
AHMETOVIĆ MIRSAD
STJEPANOVIĆ KRSTO
ZAHIROVIĆ AMIR
SELIMOVIĆ ALEN
BEĆIROVIĆ ALENA
JANDRIĆ ELVIRA
ČARDAKOVIĆ RAMO
DELIĆ EDIN
MAHMUTAGIĆ MIRSAD
(24sata.info)
Pošaljite Facebook komentar