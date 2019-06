Glavni odbor Socijalističke partije (SP) usvojio je koalicioni sporazum koji će biti potpisan naredne sedmice sa koalicionim partnerima u Republici Srpskoj, te odlučio da se programski i organizaciono ujedini sa Socijalističkom partijom Srbije, rekao je predsjednik SP Petar Đokić.

Foto: Arhiv

"Svjesni smo da u formalnom smislu živimo u dvije države i tu ćemo činjenicu poštovati i nećemo je narušavati. Želimo stabilnost Republike Srpske, stabilnost u BiH, želimo što svestraniju, sadržajniju i bogatiju saradnju u regionu i smatramo da je to preduslov budućeg života na ovim prostorima", rekao je Đokić novinarima u Banjoj Luci.



Đokić je, nakon sjednice Glavnog odbora stranke i prijema povodom 26 godina uspješnog rada u Republici Srpskoj, istakao da SP baštini "sjajnu ideju i praksu onih koji su se borili za društvo, slobode, sigurnost, solidarnost i socijalne pravde", te da je očit i nemjerljiv doprinos ukupnom društvenom razvoju RS-a.



On je ocijenio da su u periodu kada je trebalo štititi Republiku Srpsku i kada je "najteže bilo biti socijalista" bili jasno deklarisane patriote i borili se njenu odbranu, a da je ova stranka u postratnom periodu dala nemjerljiv doprinos ubrzanom razvoju RS-a i stabilizaciji mira.



Đokić je naveo da je SP očuvala jak uticaj ljevice na prostorima entiteta Republika Srpska koja, kako je ocijenio, više od jedne decenije ima ljevičarsku vlast koja brine o čovjeku i trudi se da posveti pažnju i senzibilnost za svako pitanje.



"Nismo jedini, sarađujemo sa SNSD kao partijom ljevice u RS-u i uvjeren sam da je temljena orijentacija Republike Srpske i za buduće vrijeme u vlasti koja će počivati na jakom uticaju ljevice", ocijenio je Đokić.



Đokić je pojasnio da je politički program SP takav da stvara perspektive razvoja Republike Srpske i otvara perspektive razvoja svakom narodu, posebno srpskom kao većinskom narodu RS-a.



"Socijalistička partija se bori temeljno za ravnopravnost i za slobodu kao univerzalno pravo. Na taj način to garantujemo i želimo garantovati svima koji žive u Republici Srpskoj bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili neku drugu opredjeljenost", dodao je Đokić.



On je naglasio da je prioritet socijalista borba za ekonomski razvoj u čijem fokusu vide ulogu mladih.



"Želimo stvarati Republiku Srpsku u kojoj će starost dočekivati djedovi sa svojim unucima. Želimo stvarati Republiku Srpsku zadovoljnih i srećnih ljudi", rekao je Đokić.



Đokić je izrazio zadovoljstvo što prijemu povodom 26 godina postojanja i rada SP prisustvuje i zamjenik predsjednika SPS Predrag Marković.



Marković je najavio da će uskoro organizovati zajedničke sjednice Predsjedništva i glavnih odbora gdje će razraditi detalje kako da postanu jedina partija u srpskom narodu koja prelazi Drinu.



On je dodao da ove dvije partije imaju skoro iste programe i da ostaje da se riješe samo neka organizaciona pitanja.



"Socijalistička partija i SPS su kao dva plućna krila koja zajedno dišu za srpstvo za Srbiju i Republiku Srpsku", rekao je Marković.



Prijemu povodom 26 godina postojanja i rada SP prisustvovali su predsjednik DNS-a Marko Pavić, predstavnici SNSD-a, Demosa i Ujedinjene Srpske, kao članovi i aktivisti SP.





