Pod sloganom "Prave vrijednosti traju" danas se u Sarajevu održava sedmi Kongres Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH) na kojem će biti izabrani novi članovi Glavnog, Nadzornog i Statutarnog odbora, a na Kongresu će biti obilježena i 110. godišnjica postojanja partije.

Foto: Fena

- Zadovoljstvo mi je što ćemo pred oko 800 delegata iz cijele BiH imati priliku da razgovaramo šta i kako dalje kada je riječ o SDP-u. Razgovarat ćemo i o izmjenama Statuta i donijeti rezolucije koje će biti smjernice za program SDP-a u narednom periodu. Očekujem da danas pokažemo zavidno jedinstvo, da iz ovoga svi zajedno izađemo jači, da pokažemo da smo spremni i dalje izgrađivati SDP kako bi svi zajedno gradili bolju BiH - izjavio je pred početak Kongresa predsjednik SDP-a Nermin Nikšić.



Dodao je da će biti riječi o izmjenama Statuta o čemu se mjesecima već govori u javnosti.



- Nije nikakva tajna da u ovom trenutku imamo brend unutar SDP-a, čovjeka koji je imao 200 hiljada glasova, koji, kad se već nije kandidirao za predsjednika, moje mišljenje je bilo da bude zamjenik predsjednika. Pošto se stvorila takva slika u javnosti da bi to mogao biti kamen smutnje i razdora u SDP-u, Denis Bećirović je na posljednjoj sjednici Predsjedništva SDP-a praktično insistirao na amandmanu da se ne ide sa tom izmjenom statuta u vezi zamjenika predsjednika SDP-a. Mi smo to prihvatili, a on je i na taj način pokazao koliko želi da bude što je moguće jedinstveniji SDP i odbio da na bilo koji način on bude kamen spoticanja ili eventualnog razdora - dodao je Nikšić koji je krajem maja ove godine ponovo izabran za predsjednika SDP-a.



Na današnjem Kongresu bit će izabrano 130 članova Glavnog odbora (GO) koji će na konstituirajućoj sjednici u julu birati predsjednika GO, generalnog sekretara, potpredsjednike i Predsjedništvo SDP-a.



(FENA)