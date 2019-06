Povodom izjave predsjednika BH bloka Predraga Kojovića u Dnevniku TV1 oglasio se Gradski odbor Demokratske fronte Mostar.

S obzirom da je gospodin Kojović najavio da će BH blok ( Naša stranka i SDP) od septembra krenuti u RS i u Hercegovinu, kako bi, kako je najavio predsjednik BH bloka, pokušali pronaći "minimalni zajednički imenitelj" za dešavanja tokom devedesetih godina, mi u DF-u želimo podsjetiti gospodina Kojovića da su presude međunarodnih sudova jedini relevantan imenitelj za ono što se na području Hercegovine a naročito Grada Mostara dešavalo tokom devedesetih godina a što je Haški tribunal označio kao projekat Udruženog zločinačkog poduhvata, za kojeg su izrečene pravomoćne kazne u visini od 111 godina zatvora.



S tim u vezi smatramo da ne može biti nikavih pregovora i pogodbi oko pravosudno i pravosnažno utvrđenih činjenica, te da su one jedini relevantan imenitelj u pogledu utvrđivanja dešavanja iz prošlosti. Ne želimo vjerovati da predsjednik BH bloka ima namjeru da vodi diskusiju o činjenicama, iako nedavni potezi njegove stranke, i kandidata te stranke za člana Predsjedništva na zadnjim izborima upućuju na to.



Ipak, nas u DF-u toliko i ne čudi ambivalentan odnos Naše stranke prema pripadnicima i naslijeđu UZP-a koliko nas čudi da će u misiji pregovaranja o pravosudno utvrđenim čijenicama učestvovati i SDP. Ne želimo vjerovati u to da će i gospodin Nikšić pokušati da pronađe minimalni zajednički imenitelj o dešavanjima iz devedesetih sa isljednicima iz logora Heliodrom, te stidljivim simpatizerima Boriše Falatara, nekoć minimalnim zajedničkim imeniteljom projekta očuvanja ideja UZP-a u Predsjedništvu BiH.



