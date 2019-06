Portparol SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je da SNSD od prvog dana poslije izbora, kada se vidjelo ko ima legitimitet konstitutivnih naroda i građana BiH, poziva na što brže formiranje svih institucija vlasti, te odbacio optužbe iz SDA da "SNSD planskim opstrukcijama sprečava imenovanje delegacije BiH u Parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope".

Radovan Kovačević / 24sata.info

- Mi smo to u Republici Srpskoj riješili u najkraćem roku i time nastavili institucionalnu stabilnost Srpske, ali s obzirom na ponašanje SDA i njihove političke ucjene, to ni do dan-danas nije urađeno kada je riječ o Savjetu ministara - rekao je Kovačević.



Prema njegovim riječima, veoma je jasno svima i u Evropskoj komisiji ko je odgovoran za zastoj u političkim procesima i kočenje u formiranju Savjeta ministara, prenosi Glas Srpske.



- Iz Evropske komisije smo mnogo puta čuli jasne poruke da proces formiranja vlasti blokiraju oni koji postavljaju uslove, isto kao što smo nekoliko puta čuli nedvosmislene poruke da Savjet ministara treba da bude formiran bez ikakvog ucjenjivanja, pri čemu SNSD ne pravi nikakav problem - kaže Kovačević.



Iz SDA su juče saopštili da "ukoliko nastave sa politikom opstrukcija i blokada, SNSD i njegovi kadrovi u državnim institucijama moraju biti svjesni da će pred cjelokupnom domaćom, ali i međunarodmom javnošću biti pozvani na punu odgovornost za štetu koju uporno proizvode".





(24sata.info)