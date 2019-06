Uoči odlaska u Rusiju, gdje će sa Predsjedavajućim Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, prisustvovati Ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, predsjednica bh. entiteta RS Željka Cvijanović poručila je da su odnosi sa Rusijom dobri.

Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH, u emisiji Ukrštenica, Cvijanovićeva je istakla da je neformiranje Savjeta ministara politička igra SDA.



Neformiranje vlasti na bh. nivou je samovolja jedne političke partije koja nastoji da blokira politički život u BiH, izjavila je predsjednica Srpske, istakavši da je neformiranje Savjeta ministara politička igra SDA, koja želi da blokira učestvovanje SNSD-a u vlasti na nivou BiH.



- Ovdje su jasno pozicionirani pobjednici koji bi trebalo da formiraju vlast. Ona nije formirana zbog političke igre, a bilo bi mnogo lakše da nije tako, jer bi i kredibilnije nastupili prema EU - navela je Cvijanovićeva.



Predsjednica bh. entiteta RS poručila je da je aktivacija MAP-a izmišljena tema SDA koja želi namjerno da blokira evropski put BiH. Glavni i jedini uslov je, kaže, formiranje vlasti na bh. nivou. I pored sabotiranja od strane političkog Sarajeva, Evropska unija ipak je dala pozitivno mišljenje za BiH.



- Ovo je bila poruka da nas nisu stavili u ćošak i da ćemo biti "na radaru". Poručili su nam da radimo svoj posao i da polako idemo naprijed, kako bismo postigli traženu dinamiku, ali da se to neće desiti prije sljedeće godine - ističe Cvijanovićeva.



Govoreći o mehanizmu koordinacije, Cvijanovićeva je poručila da ne postoji mogućnost da on bude ukinut, jer je usvojen i obavezujući. Na Ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, Cvijanovićeva i Dodik, sastaće se sa zvaničnicima iz Gasproma, s kojima će razgovarati o izgradnji gasovoda prema Srpskoj.



- Takođe, planirano je potpisivanje mape puta za saradnju sa gubernatorom Sankt Peterburga, koju ću ja potpisati. Time ćemo precizirati aktivnosti za jačanje saradnje u brojnim oblastima - istakla je Cvijanovićeva.



Prijateljstvo i saradnja sa Rusijom treba da se njeguje, ali to ne isključuje saradnju sa drugim državama, zaključila je predsjednica bh. entiteta RS.





