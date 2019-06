Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije, kazao je da je mišljenje Evropske komisije na 158 strana te da će analiza biti provedena do kraja sedmice.

Edin Dilberović / NN

On je ovo rekao na današnjoj pres konferenciji.



Kazao je da se dogovori sa BiH mogu otvoriti tek onda kad se u BiH poradi na provođenju evropskih konvencija.



"Za politički kriterijum je kazano da se moraju uložiti veći napori. Što se tiče ekonomije, rečeno je da je BiH dosta postigla, ali moraće još da radi, a što se tiče pravne stečevine umjereno je spremna BiH u vladavini prava. Međutim, ispunjenje političkih kriterijuma je osnova za otvaranje pregovora. Posebno u vladavini prava i javne uprave. Mišljenje i analitički izvještaj moraju biti smjernice bez odlaganja. Evropska komisija sugerira način na koji će BiH ispuniti sve ono što se od nje traži. Većina prioriteta zahtjeva kompromise i radikalne političke mjere", rekao je Dilberović.



Istakao je da će Direkcija će uskladu sa svojim mandatom inicirati akcioni plan u kojem će u dogovoru sa svim institucijama svih nivoa vlasti da se poduzmu mjere da se svih 115 mjera što prije ispune.



Kaže da postoje mjere koje se prvi put javljaju.



"Evropska komisija insistira da se provodi ono što je dogovoreno. Postoje zakoni koji čekaju usvajanje.To su izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama, zakon o depozitu, zakon o vinu, zakon o hrani, zakon o elektronskim medijima, zakon o zrakoplovstvu, zakon o PDV-u, i tako dalje", kazao je Dilberović.



"Nema kompromisa kada je proces evropskih integracija u pitanju. Mi se prilagođavamo ne EU", poručio je Dilberović dodajući: "Sve ovo će podrazumijevati politički kompromis i sve ostalo. Svake reforme su bolne, teške niko ne ide rado u reforme".



Dilberović je rekao da će vrijeme pokazati da će Direkcija odraditi ono što se očekuje.



"Akcionim planom ćemo vrlo brzo pripremiti i dati na usvajanje. Moraće se poraditi i na Mehanizmu koordinacije. Nadam se političkoj zrelosti i podršci", rekao je.



Kaže da ne postoji ništa prihvatljivije za građane BiH od EU. Rekao je da je reforma javne uprave najteži posao bio za sve zemlje koje su pristupale EU.



"Reforma javne uprave je komplikovana u BiH jer govorimo o reformi javne uprave u kantonima, entitetima na nivou BiH. S tom reformom moramo jako brzo početi jer to je jedna od najtežih reform", naglasio je Dilberović.



Na pitanje šta će biti najteže ispuniti Dilberović nije mogao reći, a što se tiče 14 političkih prioriteta kaže da to nije ništa novo i da to EU od početka zahtjeva.



"Ako nema političke volje sve će biti teško, ali ne treba biti super analitičar da ne znamo da će biti naježe ono što zadire u Ustav. Teško će biti sa ustavnim nadležnostima, a to će biti stvar kompromisa, a parlament će tu imati najznačajniju ulogu. Komisija je u svom mišljenju rekla da neće razgovarati o pregovorima dok se neformira vlast u BiH", zaključio je Dilberović.





(NN)